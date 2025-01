Xem nhanh 12h: Rùng mình lời khai nghi phạm sát hại mẹ, vợ và 2 con | Chu Thị Thành là ai?

Xem nhanh 12h ngày 19.1 có những nội dung chính sau:

Lời khai nghi phạm khai sát 4 người trong gia đình ở Hà Nội

Nhiều giờ qua, thông tin về vụ án mạng sát hại 4 người trong cùng 1 gia đình ở xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội là tâm điểm chú ý. Hiện nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Công an Hà Nội đang phối hợp với Viện KSND cùng cấp điều tra, hoàn thiện các thủ tục để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo đối với nghi phạm Vũ Văn Vương, được xác định là nghi phạm đã giết mẹ, vợ và 2 con rồi bỏ trốn vào Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bà Chu Thị Thành là ai?

Chiều 18.1, thông tin từ Bộ Công an cho biết thực hiện kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu với số lượng rất lớn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan, đầu tháng 1 vừa qua, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp 6 địa điểm và triệu tập, ghi lời khai các cá nhân.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 17.1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tham ô tài sản; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan, đồng thời khởi tố 7 bị can, trong đó có bà Chu Thị Thành (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức).

Bác sĩ TikTok "Mr.Lee" bị bắt vì xúc phạm bà chủ thẩm mỹ viện

Đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thanh Tịnh (biệt danh "Mr.Lee", 35 tuổi) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân.

