Gần 40.000 quả pháo hoa thắp sáng bầu trời TP.HCM giao thừa Tết Canh Tý

Chiều 23.1.2020, lãnh đạo UBND TP.HCM, Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM đã có quyết định khen thưởng nóng cho Công an quận 9, Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM và các đơn vị phối hợp điều tra vụ án đốt nhà làm tử vong 5 người vào sáng 27 Tết.