Giảm tiền nhà trọ, cho người thuê nhà mua nợ để cầm cự qua dịch Covid-19

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận và các lực lượng của Bộ Công an đã di lý nghi can Nguyễn Thanh Tâm trong vụ án sát hại sư trụ trì chùa Quảng Ân về đến TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vào chiều 27.3.2020, để phục vụ công tác điều tra.