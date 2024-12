Biến động vàng ngày 18.12: Giá vàng 'nín thở' chờ công bố lãi suất từ Mỹ

Sáng 18.12, giá vàng thế giới giảm 10 USD, xuống còn 2.648 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 17.12), vàng giảm sâu xuống 2.633 USD/ounce. Nguyên nhân của biến động này là vì các nhà đầu tư chờ đợi quyết định giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào hôm nay. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng SJC đứng yên bất động.

Biến động vàng ngày 17.12: Giá vàng 'nín thở' chờ công bố lãi suất từ Mỹ

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ sáng 18.12, thị trường vàng trong nước đứng yên bất động.

Giá vàng miếng SJC ở các đơn vị như Doji, PNJ, … niêm yết mua vào ở mức 82,6 triệu đồng, bán ra 85,1 triệu đồng. Riêng Công ty SJC niêm yết mua vào 83,1 triệu đồng, tăng 500.000 đồng, bán ra 85,1 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tăng so với trước đó, Công ty SJC mua vào tăng 400.000 đồng lên 83 triệu đồng, bán ra tăng 100.000 đồng lên 84,5 triệu đồng;

Công ty PNJ mua vào vàng nhẫn với giá 83,6 triệu đồng, bán ra 84,7 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC đứng bất động ẢNH: NGỌC THẮNG

Sức mạnh của đồng đô la gia tăng cũng khiến vàng trên thị trường quốc tế giảm giá. Cuộc họp cuối cùng của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) năm 2024 đang diễn ra, dự kiến sẽ có thông báo quan trọng về lãi suất chuẩn trong hôm nay. Dự báo của thị trường cho rằng lãi suất sẽ được cắt giảm 0,25%, theo công cụ FedWatch của CME.

Giá USD trong các ngân hàng tăng trở lại trong khi thế giới không biến động nhiều.

Sáng 18.12, giá USD trong nước bật tăng. Tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.278 đồng, tăng 8 đồng so với hôm qua.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng tăng tương ứng và tiếp tục bán ra ở mức trần so với quy định.

Cụ thể, Vietcombank tăng 8 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản lên 25.191 đồng, bán ra lên 25.491 đồng;

BIDV cũng tăng 8 đồng khi mua chuyển khoản lên 25.191 đồng và bán ra 25.491 đồng…

Riêng giá USD tự do giảm nhẹ. Hiện giá USD tự do được mua vào 25.620 đồng và bán ra 25.720 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua.