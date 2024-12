Giá USD hôm nay 18.12.2024: Bật tăng trở lại

Sáng 18.12, giá USD trong nước bật tăng. Tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.278 đồng, tăng 8 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng tăng tương ứng và tiếp tục bán ra ở mức trần so với quy định. Cụ thể, Vietcombank tăng 8 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản lên 25.191 đồng, bán ra lên 25.491 đồng; BIDV cũng tăng 8 đồng khi mua chuyển khoản lên 25.191 đồng và bán ra 25.491 đồng…

Giá USD trong các ngân hàng sáng 18.12 tăng trở lại ẢNH: NGỌC THẮNG

Riêng giá USD tự do giảm nhẹ. Hiện giá USD tự do được mua vào 25.620 đồng và bán ra 25.720 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua.

Dữ liệu của Bloomberg và nhóm nghiên cứu BIDV cho thấy, tính đến cuối tháng 11, đồng VND đã giảm 4,25%. Không chỉ riêng Việt Nam, đồng nội tệ của nhiều quốc gia cũng ghi nhận giảm giá mạnh so với đồng USD trong năm nay như EUR giảm 4,79%; AUD giảm 4,75%; JPY giảm 6,22%. Trong đó, đáng kể nhất là đồng Won Hàn Quốc (KRW) đã giảm tới hơn 8% trong 11 tháng... Điều này cho thấy, biến động của tỷ giá ngoại tệ năm nay cao hơn năm trước. Đặc biệt, tỷ giá biến động mạnh gần đây liên quan đến kỳ vọng của thị trường sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ.

Giá USD thế giới biến động không đáng kể. Chỉ số USD-Index đạt 106,66 điểm, giảm 0,1 điểm so với hôm qua. Đồng USD được giao dịch thận trọng trong khi chờ cuộc họp về lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang diễn ra. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng dao động gần mức cao nhất trong 4 tuần.

Hôm qua, báo cáo doanh số bán lẻ tháng 11 của Mỹ tốt hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế. Điều này làm tăng thêm lo ngại rằng Fed có thể tạm dừng hạ lãi suất vào tháng 1.2025...