Giá USD hôm nay 17.12.2024: Đô tự do tiếp tục đi lùi

Sáng 17.12, giá USD trong các ngân hàng thương mại giảm nhẹ. Cụ thể, Vietcombank giảm 2 đồng khi mua USD chuyển khoản ở mức 25.183 đồng, bán ra 25.483 đồng; BIDV cũng giảm 2 đồng, đưa giá mua chuyển khoản xuống 25.183 đồng và bán ra còn 25.483 đồng…

Riêng giá USD tự do giảm mạnh hơn. Tại một số điểm thu đổi ngoại tệ, giá USD tự do được mua vào 25.625 đồng và bán ra 25.725 đồng, giảm 25 đồng so với hôm qua.

Giá USD tự do sáng 17.12 tiếp tục đà giảm ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ngược lại, giá USD thế giới tăng nhẹ. Chỉ số USD-Index đạt 106,73 điểm, tăng 0,18 điểm so với hôm qua. Lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 0,8% xuống còn 4,391%. Đồng bạc xanh dao động gần mức cao nhất trong ba tuần so với các loại tiền tệ chính khác khi các nhà đầu tư chú ý đến quyết định về lãi suất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Nhật Bản, Ngân hàng Anh và các ngân hàng trung ương quan trọng khác trong tuần này.

Trong khi đó, chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16.12 (rạng sáng 17.12 giờ Việt Nam), chỉ số Nasdaq Composite tăng 247,17 điểm, tương đương tăng 1,24% lên 20.173,89 điểm; chỉ số S&P 500 tiến 0,38% lên 6.074,08 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones giảm 110,58 điểm (tương đương 0,25%) xuống 43.717,48 điểm. Dow Jones đã giảm phiên thứ 8 liên tiếp và ghi nhận chuỗi lao dốc dài nhất kể từ năm 2018.

Chỉ số Nasdaq Composite lập kỷ lục mới nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ tăng vọt. Các cổ phiếu Apple, Alphabet, Tesla và Broadcom đều tăng lên mức cao mọi thời đại. Cổ phiếu Broadcom, vốn có giá trị vốn hóa thị trường vượt 1.000 tỉ USD lần đầu tiên vào tuần trước, đã dẫn đầu đà tăng của Nasdaq Composite với mức leo dốc 11%. Lĩnh vực công nghệ và hàng tiêu dùng không thiết yếu của S&P 500 cũng đóng cửa tại mức cao kỷ lục...