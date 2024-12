Giá USD hôm nay 16.12.2024: Ngân hàng bán ra kịch trần

Sáng 16.12, giá USD trong nước ghi nhận một tuần đi lên. Tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.272 đồng, tăng 8 đồng so với cuối tuần qua. Các ngân hàng thương mại cũng tăng giá tương ứng lên mức trần theo biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm.

Cụ thể, Vietcombank tăng 8 đồng khi mua USD chuyển khoản ở mức 25.185 đồng, bán ra 25.485 đồng; BIDV cũng tăng 8 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.185 đồng và bán ra lên 25.485 đồng… Ngược lại, giá USD tự do giảm 10 đồng khi còn mua vào 25.650 đồng, bán ra 25.750 đồng.

Giá USD sáng 16.12 tiếp tục tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index xuống 106,55 điểm, giảm 0,4 điểm so với hôm qua. Các nhà đầu tư đang quan tâm đến cuộc họp diễn ra tuần này của một số ngân hàng trung ương liên quan đến lãi suất. Cụ thể, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ họp trong hai ngày 17 - 18.12. Nhà đầu tư dự báo Fed sẽ hạ lãi suất cơ bản 0,25% xuống mức mục tiêu từ 4,25 - 4,5%. Do đã dự đoán về đợt hạ lãi suất sắp tới, các nhà đầu tư sẽ tập trung nhiều hơn vào các dự báo lãi suất trong năm 2025 thông qua bản tóm tắt về các dự báo kinh tế năm sau của Fed đưa ra khi kết thúc cuộc họp.

Bên cạnh Fed, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cũng sẽ nhóm họp đồng thời trong ngày 19.12. Hiện các nhà đầu tư đang dự đoán cả hai ngân hàng trung ương này đều giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm nay...

Theo các nhà phân tích, việc Fed giảm lãi suất từ từ trong khi nhiều ngân hàng trung ương khác mạnh tay giảm lãi suất khiến giá trị đồng bạc xanh vẫn cao hơn. Qua đó làm tăng nhu cầu USD để đổ vào các tài sản định giá bằng đồng USD, củng cố sức mạnh của đồng tiền này.