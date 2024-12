Giá USD hôm nay 10.12.2024: Đô tự do lao dốc

Sáng 10.12, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.258 đồng, tăng 10 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng gia tăng. Chẳng hạn, Vietcombank mua USD chuyển khoản ở mức 25.170 đồng, bán ra 25.470 đồng, tăng 13 đồng ở chiều mua và tăng 10 đồng ở chiều bán ra; BIDV cũng tăng 5 đồng khi mua chuyển khoản, lên 25.170 đồng và tăng 10 đồng ở chiều bán ra, lên 25.470 đồng…

Riêng giá USD tự do giảm 40 đồng sau một ngày. Hiện một số điểm thu đổi ngoại tệ mua vào 25.550 đồng và bán ra xuống 25.660 đồng.

Giá USD tự do sáng 10.12 giảm mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Tỷ giá USD/VND trong nước đã hạ nhiệt so với đỉnh cao của tháng 11 như dự báo của một số chuyên gia kinh tế và các tổ chức khác. Công ty chứng khoán Vietcap cho rằng việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất vào cuối năm nay và trong nước cung ngoại tệ dồi dào từ thặng dư thương mại, dòng vốn FDI và kiều hối và thâm hụt thương mại dịch vụ đang ngày càng được thu hẹp sẽ giúp giảm áp lực cho tỷ giá. Công ty này dự báo tỷ giá USD/VND sẽ tăng 3% trong cả năm 2024...

Giá USD thế giới tiếp tục tăng khi chỉ số USD-Index đạt 106,23 điểm, tăng 0,19 điểm so với hôm qua. Ngược lại, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên ngày 9.12 (rạng sáng 10.12 giờ Việt Nam) trong sắc đỏ. Cuối phiên, chỉ số S&P 500 giảm 0,61% xuống 6.052,85 điểm; chỉ số Nasdaq Composite mất 0,62% còn 19.736,69 điểm và chỉ số Dow Jones giảm 0,62% (tương ứng giảm 240,59 điểm) xuống 44.401,93 điểm. Nhóm cổ phiếu công nghệ đa số đều giảm sau khi tăng cao trước đó. Chẳng hạn, cổ phiếu Nvidia rớt 2,6% sau khi một cơ quan quản lý của Trung Quốc tuyên bố rằng họ đang điều tra công ty này có vi phạm luật chống độc quyền của Trung Quốc hay không. Hay cổ phiếu Advanced Micro Devices, một công ty sản xuất con chip khắc, bốc hơi 5,6% sau khi Bank of America hạ bậc tín nhiệm từ mức mua xuống mức trung lập với lý do khả năng thị phần hạn chế...