Giá USD hôm nay 4.12.2024: Đô tự do tiến gần mốc 26.000 đồng

Sáng 4.12, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank tăng 2 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.172 đồng, bán ra 25.475 đồng. Trong khi đó, BIDV giữ nguyên giá mua chuyển khoản 25.172 đồng và tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên 25.475 đồng; ACB cũng duy trì giá mua chuyển khoản với mức 25.200 đồng và tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên 25.475 đồng...

Tương tự, giá USD tự do cũng bật tăng khi mua vào ở mức 25.630 đồng, bán ra 25.730 đồng. So với hôm qua, giá USD tự do tăng 40 đồng. Hiện giá USD tự do bán ra cao hơn trong các ngân hàng thương mại khoảng 250 đồng, thấp hơn chênh lệch trong cuối tháng 11.

Giá USD tự do sáng 4.12 bật tăng trở lại ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá USD thế giới không biến động nhiều. Chỉ số USD-Index đạt 106,32 điểm, giảm không đáng kể so với hôm qua. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3.12 (rạng sáng 4.12 giờ Việt Nam). Chỉ số S&P 500 nhích thêm 0,05% và đóng cửa ở mức sát 6.050 điểm; chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,4% lên 19.480,91 điểm. Cả hai chỉ số này đều đạt kỷ lục mới khi cổ phiếu Apple leo lên mức đỉnh 52 tuần. Ở chiều ngược lại, chỉ số Dow Jones giảm 76,47 điểm, tương đương 0,17% và đóng cửa ở mức 44.705,53 điểm.

Dữ liệu kinh tế được công bố vào hôm qua cho thấy số vị trí được tuyển dụng của Mỹ tăng trong tháng 10 so với tháng 9. Số vị trí tuyển dụng đạt tổng cộng 7,74 triệu vị trí, vượt dự báo 7,5 triệu vị trí từ Dow Jones. Đây chỉ là dữ liệu đầu tiên trong loạt dữ liệu được công bố trong tuần này có thể cung cấp thông tin chi tiết về tình hình thị trường lao động. Báo cáo chính thức việc làm tháng 11 sẽ được Bộ Lao động Mỹ công bố cuối tuần này có thể tác động tới quyết định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp sẽ diễn ra trong trung tuần tháng 12.