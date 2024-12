Giá USD hôm nay 3.12.2024: Đô tự do tiếp tục giảm

Sáng 3.12, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.260 đồng, tăng 20 đồng so với hôm qua. Theo đà đi lên, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi xuống. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank tăng 21 đồng khi mua chuyển khoản ở mức 25.170 đồng, bán ra 25.473 đồng; BIDV cũng tăng 21 đồng, đưa giá mua lên 25.173 đồng và bán ra 25.473 đồng…

Ngược lại, giá USD tự do giảm 20 - 30 đồng so với hôm qua. Hiện giá USD tự do được mua vào ở mức 25.590 đồng, bán ra 25.690 đồng.

Giá USD tự do sáng 3.12 tiếp tục giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng UOB nhận định kinh tế Việt Nam trên đà vững chắc để kết thúc năm với kết quả tích cực. Đơn vị này duy trì dự báo tăng trưởng cả năm của Việt Nam ở mức 6,4%, với dự báo kết quả tăng trưởng quý 4/2024 đạt mức 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, với dự báo căng thẳng thương mại toàn cầu tiếp tục gia tăng dưới thời Tổng thống Trump 2.0 và sức mạnh của đồng USD đi kèm là mối lo ngại đang gia tăng, Ngân hàng Nhà nước sẽ phải chú ý tới áp lực giảm giá đối với VND. Mặc dù có nền tảng vững chắc, VND vẫn bị kìm kẹp bởi các yếu tố bên ngoài như đồng USD hồi phục khi thị trường định giá lại với kịch bản Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump 2.0...

Giá USD thế giới tiếp tục tăng. Chỉ số USD-Index đạt 106,4 điểm, tăng 0,37 điểm so với hôm qua. Các chuyên gia UBS cảnh báo rằng định giá đồng bạc xanh dường như đang bị quá mức ở mức hiện tại. Nhà đầu tư đang chờ đợi vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng này. Giới phân tích cho rằng ECB có thể sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,25 - 0,5% trong kỳ họp chính sách tới. Tương tự, nhiều dự báo Fed cũng sẽ giảm thêm lãi suất 0,25% trong tháng này.