Lãi suất cho vay bình quân tại một số ngân hàng tăng

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại nhiều ngân hàng thương mại vẫn liên tục tăng. Điều này kéo theo mặt bằng lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng thương mại đều tăng. Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 11 là 7,32%/năm, chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân ở mức 2,15%. So với lãi suất cho vay bình quân tháng 10 ở mức 7,07% thì lãi suất cho vay bình quân tháng 11 của PGBank tăng thêm 0,25%. Lãi suất cho vay bình quân của nhà băng này tăng dần đều từ dưới 7%/năm của kỳ tháng 7 đến nay.

Lãi suất cho vay bình quân tại nhiều ngân hàng gia tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 11 ở mức 6,89%/năm, tăng nhẹ so với mức 6,86%/năm trong tháng 10. Trong tháng 11, lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng cá nhân của Eximbank là 7,54%/năm và đối với khách hàng doanh nghiệp là 6,03%/năm.

Tại Ngân hàng TMCP Kiên Long, lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 11 ở mức 8,42%; chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi bình quân là 3,07%/năm. Mức lãi suất cho vay bình quân này cũng tăng nhẹ so với kỳ tháng 10. Trong khi đó, lãi suất cho vay bình quân tại Ngân hàng TMCP Việt Á đến hết tháng 11 là 9,43%/năm, tăng so với lãi suất bình quân ở mức 9,26%/năm vào cuối tháng 10. Đồng thời, chênh lệch lãi suất cho vay và tiền gửi bình quân cuối tháng 11 của Việt Á đạt 4,01%, tăng so với mức 3,95%/năm vào cuối tháng 10.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 12 là 5,67%/năm; chênh lệch lãi suất (cho vay bình quân - huy động vốn bình quân) đạt 2,69%/năm, chênh lệch lãi suất sau khi trừ đi các chi phí liên quan hoạt động là 1,59%/năm. Như vậy, lãi suất cho vay bình quân tại BIDV kỳ này cũng tăng nhẹ so với mức 5,62%/ năm của kỳ công bố tháng 11...