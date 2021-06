Hà Tĩnh phong tỏa 500 hộ dân khu vực có vợ chồng dương tính Covid-19

Hiện 6 trường hợp F1 tiếp xúc gần với cặp vợ chồng ông M. đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và đang được cách ly chặt chẽ. Các trường hợp F2 đang được lực lượng chức năng điều tra, lên danh sách.

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh nhận định, nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng trên địa bàn tỉnh hiện nay là rất cao do hai vợ chồng nhiễm bệnh có mối quan hệ rộng, trong thời gian lưu trú tại xã Thạch Trung đã tiếp xúc gần với rất nhiều người (hiện đang điều tra, chưa có số liệu cụ thể, có thể ở nhiều vùng khác nhau). Cấp độ dịch là cấp 2.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vợ chồng ông M. vào TP.Dĩ An (Bình Dương) làm lao động tự do. Sáng 30.5, vợ chồng ông M. đi máy bay từ TP.HCM về sân bay Vinh (Nghệ An) và được người thân đón về nhà ở xã Thạch Trung bằng xe ô tô riêng. Trưa cùng ngày, vợ chồng ông M. đến Trạm Y tế xã Thạch Trung khai báo y tế