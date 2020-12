Hành trình trên xe đạp của hai phạm nhân nguy hiểm vượt ngục ở Tây Ninh

Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt được 2 phạm nhân nguy hiểm đã trốn khỏi trại giam Cây Cầy hồi sáng 14.12 là Lâm Viết Phú Lộc và Bùi Nguyễn Thiên Thuận. Lực lượng công an tìm thấy một con dao trên một chiếc xe đạp. Cùng với đó, công an còn tìm thấy trong hành lý của hai phạm nhân còn có radio, áo mưa, kìm, bật lửa, băng keo, chai dầu gió.