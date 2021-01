Học sinh lớp 1 dắt tay học sinh mầm non trải nghiệm tại trường quốc tế

Trước khi vào lớp, học sinh Mầm non được chia thành các nhóm. Sau đó, mỗi giáo viên sẽ hướng dẫn các em cách xếp thành 2 hàng để vào lớp. Đặc biệt, chính các em học sinh lớp 1 sẽ nắm tay và dẫn các em mầm non vào lớp. Điều này để giúp các em bớt bỡ ngỡ và nhanh chóng thích nghi ở ngôi trường mới.

Trong mỗi lớp học, các em được chia ngồi cùng các em học sinh lớp 1 và được nghe cô giáo hướng dẫn nội dung của buổi học.

Học sinh mầm non trải nghiệm lớp học cùng học sinh lớp 1

Trong một buổi sáng, học sinh mầm non sẽ được lần lượt trải nghiệm một số môn học của một học sinh lớp 1 như tiếng Việt, tiếng Anh và có cả giáo dục thể chất dưới sự hướng dẫn giáo viên nước ngoài.

Mỗi môn học đều là một trải nghiệm thú vị với những thầy cô khác nhau. Trong môn tiếng Việt, các em sẽ được chơi trò chơi “chữ gì biến mất”, các em lớp 1 sẽ hỗ trợ các em mầm non tìm chữ. Trong môn tiếng Anh, các em học sinh sẽ được ngồi nghe cô giáo kể chuyện “ Pig the PuG”. Các em còn được học cách tập giữ thăng bằng trong môn thể dục.

Thông qua các hoạt động vừa chơi, vừa học giúp các em học sinh tăng cường khả năng tập trung trong giờ học thử. Đồng thời giúp các em rèn luyện các thói quen học tập theo cách của các anh chị lớp 1, giúp các em nhận thức được sự khác nhau giữa lớp 1 và mầm non. Từ đó, các em có sự chuẩn bị sẵn sàng cho một hành trình mới sắp tới.

Ông Kyle Thomas Morgan, Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Canada – Hệ song ngữ (BCIS), cho biết: “Hệ thống Trường Quốc tế Canada rất quan tâm đến tất cả học sinh của mình. Vì vậy, với mong muốn học sinh cảm nhận điều này một cách chân thực nhất, học sinh CVK đã được chào đón, gặp gỡ các giáo viên tương lai của mình. Điều này giúp trẻ xây dựng các mối quan hệ, hình thành một cộng đồng gắn bó giữa Trường Mầm non CVK và Trường Tiểu học BCIS. Đây là cơ hội để chúng tôi thể hiện sự quan tâm và tinh thần cộng đồng rõ nhất đến học sinh”.

Buổi trải nghiệm lớp 1 đáng nhớ của học sinh mầm non

Hoạt động trải nghiệm thực tế này của học sinh Mầm non CVK nằm trong chương trình Welcome to Grade 1 được hệ thống trường Quốc tế Canada tổ chức mỗi năm một lần. Bên cạnh đó, trường còn có chương trình Open Day, để tất mọi người đều có thể trải nghiệm một ngày của học sinh lớp 1 tại BCIS.