Kẻ cướp dùng gậy sắt đập nứt sọ chủ tiệm photocopy gây hoang mang xã hội tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã ra công an đầu thú sáng 6.6.2020.

Cuộc vây bắt phạm nhân giết người vượt ngục Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng, quê ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) lại có những diễn biến mới. Sáng 6.6.2020, nhiều lực lượng cảnh sát đã rút khỏi khu vực đèo Hải Vân. Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết trong lúc khảo sát rừng Hải Vân lực lượng chức năng đã nhận định có thể Triệu Quân Sự đã trốn thoát khỏi rừng Hải Vân; do đó, lực lượng công an sẽ chuyển qua đánh “án chìm”.