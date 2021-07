Muôn vàn lý do để xin qua chốt kiểm soát Covid-19 ở Gò Vấp

Từ sáng 9.7, ngày đầu tiên áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhiều chốt kiểm soát dịch trên địa bàn TP.HCM cũng bắt đầu được thiết lập, kiểm soát, xử phạt những trường hợp ra đường không có việc cần thiết, không có lý do chính đáng.

Trong sáng cùng ngày tại khu vực Q.7, Q.Gò Vấp, tổ công tác gồm nhiều lực lượng liên ngành bố trí các điểm nhỏ lẻ phân bổ nhiều tuyến đường lớn kiểm soát lượng người ra đường. Tổ công tác có nhiệm vụ dừng phương tiện, yêu cầu người dân khai báo trung thực lý do ra đường

Trường hợp có giấy tờ cũng như chứng minh công việc cần thiết cần di chuyển, tổ công tác sẽ cho qua. Tuy nhiên những trường hợp không mang theo giấy tờ tùy thân, không có lý do chính đáng sẽ buộc quay đầu xe. Đối với trường hợp dù đã nhắc nhở quay đầu xe nhưng vẫn cố cự cãi, gây rối sẽ bị tổ công tác lập biên bản xử phạt.

Một tài xế tự giác xuất trình giấy tờ khi đến chốt kiểm soát dịch tại Q.Gò Vấp. ẢNH: TRẦN TIẾN

Trưa cùng ngày, ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch Nguyễn Thái Sơn , đoạn nối với cầu An Phú Đông (Q.Gò Vấp), giữa trưa nắng, tổ công tác vẫn bố trí lực lượng kiểm soát người, phương tiện di chuyển qua chốt. Tất cả các trường hợp đều phải khai báo, trình bày lý do ra khỏi khỏi nhà.

Đối với các shipper, người chở hàng hóa cần có giấy tờ từ công ty chủ quản hoặc giấy tờ chứng minh công việc.

Ra đường ngày TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, người dân cần trình giấy tờ gì?

Một cán bộ tại chốt trực cho biết, việc tái thiết lập chốt kiểm soát dịch tại Q.Gò Vấp nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Việc kiểm soát lượng người, phương tiện này được thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Theo đó, người dân cần hạn chế di chuyển ra đường, cách ly phường với phường, quận với quận... Do đó, trường hợp người từ Q.12 (hướng cầu An Phú Đông 2) đi qua sẽ bị chặn và buộc quay đầu nếu không có lý do chính đáng. Ngược lại, người dân đi từ Q.Gò Vấp cũng buộc quay đầu nếu không có việc cần thiết khi ra đường.

Shipper cũng cần xuất trình giấy tờ chứng minh công việc khi di chuyển qua chốt kiểm soát dịch. ẢNH: TRẦN TIẾN

Tuy nhiên, thời điểm PV Thanh Niên ghi nhận, có đến... một nghìn lẻ một lý do. Người dân khi bị chặn có người nêu lý do như: đi làm mới về, giao hàng, "ra mua chút đồ ăn". Các trường hợp chính đáng được tổ công tác cho tiếp tục di chuyển. Nhưng cũng nhiều trường hợp buộc phải quay đầu vì những lý do như: cho chó ăn, đi giao rượu...

“Bữa nay bữa đầu tôi không biết, nhà tôi có KT3 nhưng nay quên mang. Nhà tôi ở Q.12 nhưng xưởng bán shop đồ cũ tại Q.Gò Vấp nên qua mở cửa một chút với cho con chó ăn rồi tôi quay về. Tôi chỉ biết phong tỏa 12 chốt cửa ngõ chứ không biết bị kiểm soát tại đây”, một người dân, khi được tổ công tác hỏi lý do, trình bày. Mặc dù nhiều lần giải thích nhưng tổ công tác không chấp nhận lý do và buộc người này quay trở lại Q.12.

Nhiều trường hợp buộc phải quay đầu vì không có lý do thuyết phục. ẢNH: TRẦN TIẾN