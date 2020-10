Người Quảng Bình lên mạng xã hội cầu cứu vì mưa trắng trời, lũ dâng quá nhanh

Trong khi chúng tôi đang viết bản tin này thì lực lượng Công an xã Cam Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình) đang phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức cứu hộ một phụ nữ mang thai có nhà bị nước lũ ngập đến cổ và một gia đình 3 mẹ con bị ngập gần đến nóc nhà.

Trước đó, trong đêm 17.10, khi nước lũ dâng lên nhanh, Công an xã Cam Thủy thông tin: bà con nhân dân xã Cam Thủy trong đêm tối cần sự trợ giúp gì thì liên hệ Công an xã Cam Thủy để được giúp đỡ. “Cam Thủy là địa bàn ven QL1A, địa hình cao nhưng bị ngập như vậy thì nhiều xã các của huyện sẽ bị ngập rất sâu”, một cán bộ địa phương đánh giá.

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, hiện rất nhiều địa bàn của H.Lệ Thủy đã chìm sâu trong nước, từ 2 – 3 m, như các xã: Mỹ Thủy, An Thủy, Lộc Thủy… Tại H.Quảng Ninh, các xã: Hiền Ninh, Tân Ninh, Hàm Ninh, Duy Ninh… cũng trong tình cảnh tương tự.

Từ tối 17.10, nhiều vùng tại 2 huyện này đã được cắt điện để đảm bảo an toàn. Trong đêm tối, nước lũ lên nhanh và lớn, người dân chỉ biết tự chống chọi. Đã có nhiều tiếng kêu la, cầu cứu trong đêm mưa gió lụt mịt mùng

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và hoạt động của đới gió đông trên cao nên khu vực Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ 1 giờ ngày 16.10 đến 16 giờ ngày 17.10 phổ biến từ 170 - 250 mm; có nơi cao hơn như: Minh Hóa 558 mm, Đồng Tâm 509 mm, Trường Sơn 503 mm, Tuyên Hóa 415 mm.