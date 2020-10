Một tàu hàng gặp sự cố trên vùng biển Quảng Bình đang chờ được cứu hộ

Thông tin ban đầu cho hay, tàu hàng VTB Star có trọng tải 28.000 tấn, dài 170m; trên tàu có 20 thuyền viên tàu do ông Tạ Thanh Phương (48 tuổi, quê ở Hải Phòng) làm thuyền trưởng. Lúc 1 giờ ngày 17.10, khi đang neo đậu tại khu vực cảng Hòn La thì bị đứt neo, thuyền trưởng đã sử dụng máy để hỗ trợ, tuy nhiên do sóng to gió lớn nên tàu vẫn bị trôi dạt và mắc cạn tại vùng biển P.Quảng Thọ, TX.Ba Đồn.