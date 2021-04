“Quái xế” Tiền Giang lao xuống mương vẫn bị còng tay, nằm sấp mặt

Sáng ngày 26.4, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành bàn giao hàng chục “quái xế” cùng tang vật cho Công an H.Chợ Gạo để tiếp tục điều tra, làm rõ mức độ vi phạm đối với hành vi tổ chức đua xe trái phép trên QL50.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 26.4, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Tiền Giang và Công an H.Chợ Gạo tiến hành kiểm tra, chốt chặn, phát hiện và tạm giữ nhóm " quái xế " cùng phương tiện đang có hành vi tụ tập đua xe trên tuyến QL50, đoạn qua địa bàn xã An Thạnh Thủy, H.Chợ Gạo.