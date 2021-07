Thêm 4 ca Covid-19 tử vong ở Tiền Giang, một người trẻ tuổi không bệnh nền

Ngày 23.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Tiền Giang , cho biết trong 2 ngày qua, tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Bệnh viện lao - phổi Tiền Giang ) đã ghi nhân 4 ca tử vong . Trong đó, 3 trường hợp là người lớn tuổi, có bệnh nền, người còn lại trẻ tuổi, không có bệnh nền.

Một trường hợp lớn tuổi là nữ bệnh nhân L.T.N.N (57 tuổi, ngụ Lê Đại Hành, P.1, TP.Mỹ Tho) được Bệnh viện dã chiến số 1 chuyển đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 từ 19 giờ ngày 11.7. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp cấp, viêm phổi, tiêu chảy cấp, viêm dạ dày trào ngược, nhiễm Covid-19

Nữ bệnh nhân được xử trí đặt nội khí quản và thở máy ngay lúc nhập viện, ô xy, dùng thuốc. Đến sáng nay (23.7), bệnh nhân diễn biến nặng, suy hô hấp không hồi phục, tử vong. Các bác sĩ kết luận, bệnh nhân tử vong do viêm phổi do vi rút gây bệnh Covid-19 biến chứng suy hô hấp nặng, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng trên nền tăng huyết áp, Cushing, béo phì.

Trường hợp trẻ tuổi là bệnh nhân L.P.T, 35 tuổi, ngụ KP.5, P.2, TX.Gò Công, được Bệnh viện dã chiến số 3 chuyển đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Tiền Giang từ 15 giờ ngày 21.7. Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp cấp, viêm phổi do Covid-19, được xử trí đặt nội khí quản và thở máy ngay lúc nhập viện, ô xy... Đến 20 giờ, người bệnh diễn biến nặng, hôn mê, suy hô hấp không hồi phục, tử vong lúc 21 giờ 30 ngày 21.7 do suy hô hấp nặng, viêm phổi do nhiễm Covid-19.