Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe Lexus đánh nam shipper chấn động não

Trưa 14.2.2025, Công an quận Tây Hồ (tại thành phố Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Tống Anh Tuấn (43 tuổi, trú phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10.2, người đàn ông 31 tuổi (trú quận Tây Hồ) làm nghề shipper đỗ xe máy trước cửa nhà tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ thì bị can Tống Anh Tuấn lái ô tô hiệu Lexus đi qua và xảy ra va chạm nhẹ với xe của nam shipper.

Sau đó, bị can Tuấn đã xuống xe chửi bới, dùng tay, chân và lấy mũ bảo hiểm của nam shipper đánh anh liên tiếp vào vùng đầu, mặt…

Vụ việc sau khi được lan tỏa trên mạng xã hội đã gây phẫn nộ lớn trong cộng đồng. Ngay trong ngày 10.2, nam shipper đã đến Công an quận Tây Hồ trình báo. Khoảng 14 giờ ngày 11.2, bị can Tống Anh Tuấn đến trụ sở công an đầu thú.

Kết luận giám định sơ bộ của Trung tâm Pháp y Hà Nội xác định nạn nhân bị chấn động não, tỉ lệ tổn hại thương tích là 3%.

XEM NHANH 20H 14.2: Khởi tố tài xế Lexus đánh shipper | Metro số 1 vì sao cứ mưa là gặp sự cố

Lý giải sự cố dừng tàu, trễ chuyến trong vận hành tuyến metro số 1

Chiều 13.2, tại buổi họp báo định kỳ về kinh tế - xã hội của TP.HCM, báo chí đã đặt một số câu hỏi liên quan đến tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) như về việc khắc phục lỗi dừng tàu khi trời mưa, thẻ sử dụng đi metro...

Tại buổi họp báo, ông Phan Công Bằng, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, cho biết tuyến metro số 1 vẫn còn một số tồn tại như về ke ga và hệ thống thẻ vé.

Nhiều người bắt đầu có thói quen chọn tàu điện metro để di chuyển

Trước Tết Nguyên đán 2025, metro số 1 đã hai lần gặp phải sự cố dẫn đến tình trạng tàu trễ giờ tại ga Ba Son và Tân Cảng. Lần đầu tiên, sự cố xảy ra chủ yếu do nhân viên vận hành chưa quen làm việc trong điều kiện trời mưa. Lần thứ hai, nguyên nhân là do sét đánh.

Tuy nhiên, theo ông Bằng, đến thời điểm này, hệ thống metro đã đi vào ổn định, các chuyến tàu hầu như không còn bị chậm trễ. Dự kiến đến cuối tháng 3, tất cả các lỗi liên quan đến hệ thống tín hiệu và cửa chắn sẽ được sửa xong. Riêng lỗi của hệ thống thẻ vé dự kiến sẽ được khắc phục vào tháng 5.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.