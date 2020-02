Khu vực cánh đồng thuộc ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM, những ngày này không còn yên bình như trước đây khi mà lực lượng công an đang tập trung truy bắt Lê Quốc Tuấn (33 tuổi) - nghi can trong vụ nổ súng bắn chết 4 người và làm bị thương 1 người trong một sới bạc.