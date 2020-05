Truy xét phương tiện gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn

Chiều 19.5.2020, đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cho biết lực lượng Công an huyện Tuy An đang phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Yên để truy xét phương tiện gây tai nạn giao thông làm 1 người chết rồi bỏ trốn.