Bản tin Euro 12.7: Thắng trên chấm luân lưu, tuyển Ý lên ngôi vô địch

120 phút đá cân não giữa đội tuyển Ý và đội tuyển Anh trên sân Wembley kết thúc với tỉ số 1-1, đưa trận đấu chung kết Euro 2020 vào loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11m, bản lĩnh của các cầu thủ Ý đã giúp họ giành chiến thắng với tỉ số 3-2. Chiến thắng này đã giúp đội bóng của HLV Mancini trở thành nhà vô địch Euro 2020.

2. CỔ ĐỘNG VIÊN Ý ĂN MỪNG NGÔI VÔ ĐỊCH EURO 2020

Cúp Euro chính thức về thành Rome và người Ý có quyền tự hào về chiến tích mà đội bóng của họ đã làm được tại Euro 2020.

3. NHỮNG KỶ LỤC THÚ VỊ TẠI TRẬN CHUNG KẾT EURO 2020

Trận chung kết Euro 2020 diễn ra vô cùng quyết liệt với chiến thắng thuộc về đội tuyển…

Cũng tại trận chung kết này, một vài kỷ lục thú vị được tạo ra.

Luke Shaw là cầu thủ Anh đầu tiên ghi bàn tại trận chung kết Euro, anh cũng là cầu thủ ghi bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử trận chung kết Euro khi có pha lập công ở phút thứ 2 của trận đấu.

Một kỉ lục khác nữa được lập ra khi Leonardo Bonucci ghi bàn san bằng tỉ số cho đội tuyển Ý. Anh là cầu thủ có tuổi đời cao nhất ghi bàn trong một trận chung kết Euro.

Dù dừng chân tại vòng 16 đội mạnh nhất tại Euro 2020 nhưng Ronaldo vẫn giữ vững ngôi đầu trong cuộc đua Vua phá lưới tại giải đấu hàng châu Âu. Xếp sau anh là Patrik Schick cũng với 5 bàn thắng nhưng kém Ronaldo về số đường kiến tạo.

5. EURO 2024 SẼ TRỞ VỀ THỂ THỨC THI ĐẤU CŨ

VCK Euro 2020 được đăng cai ở 12 thành phố, giảm xuống còn 11 thành phố do đại dịch Covid -19, đã gây tranh cãi. Vốn dĩ, kế hoạch của UEFA là muốn tất cả các sân vận động hàng đầu châu Âu được tổ chức các trận đấu, giúp người hâm mộ toàn châu Âu có thể đến sân theo dõi. Tuy vậy, kế hoạch này đã thất bại do dịch Covid-19 đang hoành hành. Người hâm mộ tại châu Âu do những quy định về việc cách ly mà không thể đến sân để cổ vũ đội bóng yêu thích. Đơn cử, trong trận chung kết giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Ý, cổ động viên của đội bóng màu áo màu xanh thiên thanh chỉ có thể nhận được 1.000 vé trên khán đài sân Wembley – một con số quá ít ỏi so với sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi.