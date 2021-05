Chính thức: HLV Park công bố danh sách 29 tuyển thủ Việt Nam sang UAE

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , AFC đã điều chỉnh qui định về đăng ký danh sách cầu thủ. Theo đó, các đội tuyển sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ từ danh sách đăng ký ban đầu với thời hạn cuối là 90 phút trước mỗi trận đấu.

Như vậy, toàn bộ 29 cầu thủ đội tuyển Việt Nam có mặt tại UAE đều có cơ hội ra sân tùy thuộc vào chiến thuật về sử dụng nhân sự của ban huấn luyện cho từng trận đấu.

Chiều 26.5, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang UAE trên chuyến chuyên cơ của hãng hàng không Bamboo Airways – Nhà tài trợ vận chuyển các đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Chuyến bay cất cánh lúc 16h10 tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và dự kiến sẽ tới Dubai (UAE) vào 19h40 giờ địa phương (22h40 giờ Việt Nam).

Do đến sớm hơn 7 ngày so lịch hoạt động chính thức của AFC nên đội tuyển Việt Nam sẽ đóng quân tại một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao do LĐBĐVN bố trí.

Đội cũng sẽ bước vào tập luyện theo kế hoạch riêng đã được bộ phận tiền trạm của LĐBĐVN làm việc và thống nhất với LĐBĐ UAE, căn cứ từ đề xuất của HLV trưởng.

Đến ngày 3.6, đội chuyển sang khách sạn do AFC sắp xếp cho các đội tuyển tham dự các trận đấu Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE.

Danh sách 29 tuyển thủ Việt Nam cụ thể là những cái tên nào? Câu trả lời có trong video clip.