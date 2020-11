Đoàn Văn Hậu có màn tái xuất không mấy suôn sẻ ở V-League

Đoàn Văn Hậu trở về từ Hà Lan sau khi kết thúc hợp đồng với SC Heerenveen . Sau khoảng thời gian cách ly, anh lại gặp chấn thương và phải nghỉ 2 tháng. Trước đó ở hai trận gặp CLB Viettel và CLB Becamex Bình Dương, Văn Hậu đã được HLV Chu Đình Nghiêm điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu nhưng không ra sân. Ở trận đấu với CLB Sài Gòn, Thành Chung vắng mặt do nhận đủ thẻ phạt nên Văn Hậu đã được HLV Chu ĐÌnh Nghiêm bố trí thi đấu ở vị trí trung vệ.

Mặc dù chưa thể lấy lại 100% phong độ nhưng đây cũng là điều đáng mừng bởi lẽ Văn Hậu đã có thể ra sân thi đấu. Sự trở lại của Văn Hậu ở thời điểm này cũng giúp cho đội bóng thủ đô tự tin hơn ở trận đấu cuối cùng để bảo vệ ngôi vô địch V-League. Ở lượt trận cuối, CLB Hà Nội sẽ gặp Than Quảng Ninh . Trận đấu diễn ra vào lúc 17g ngày 8.11. Hà Nội hiện đang đứng ở vị trí thứ 2 với 36 điểm, ít hơn 2 điểm so với đội đứng đầu Viettel. Đội bóng của Đoàn Văn Hậu cần chiến thắng trước Than Quảng Ninh và trông chờ Viettel thất bại trước CLB Sài Gòn trong trận đấu diễn ra cùng giờ tại sân Thống Nhất.