Hải 'Quế' vẫn là đội trưởng, HLV Park thay 2 đội phó của tuyển Việt Nam

Xuân Trường tự tin: "Với phong độ của mình ở CLB thì mình cảm thấy khá ổn, tuy nhiên khi lên đội tuyển quốc gia thì đó là một thử thách khác mà mình cần cố gắng hơn nữa. Trong mỗi buổi tập hay buổi họp thì HLV Kiatisak luôn dặn chúng tôi nếu như có phong độ tốt ở CLB thì khi lên tập trung đội tuyển mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Bản thân HLV Kiatisak cũng luôn cố gắng để các cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia có phong độ tốt nhất".

Đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ tập trung song song với đội tuyển Việt Nam bắt đầu từ ngày 10.5. Danh sách U.22 Việt Nam có sự thay đổi so với danh sách đã công bố ban đầu. Theo đó, 4 cầu thủ của CLB CAND là Minh Bình, Duy Kiên, Văn Đạt, Văn Phương không thể tập trung đợt này do đang thực hiện cách ly vì là F2 của dịch Covid-19 . Đáng tiếc nhất là trường hợp của Võ Nguyên Hoàng , tiền đạo của CLB Sài Gòn không thể góp mặt do đang điều trị chấn thương. Hai cầu thủ được triệu tập bổ sung là Tẩy Văn Toàn (CLB Sài Gòn) và Nguyễn Trọng Long (CLB TP.HCM), cả hai cầu thủ này đều xuất thân từ lò đào tạo PVF.