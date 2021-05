Sự cố bất ngờ, Đặng Văn Lâm lỡ trận đấu cực quan trọng của tuyển Việt Nam

Theo kế hoạch đã công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang UAE với 29 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn gồm Bùi Tấn Trường, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Văn Toản. Hai thủ môn Bùi Tấn Trường và Nguyễn Văn Toản đang tập luyện cùng đội tuyển tại Hà Nội trong khi thủ môn Đặng Văn Lâm hiện đang thi đấu cho CLB Cezero Osaka (Nhật Bản) và chỉ có thể tập trung cùng đội tuyển trong thời gian FIFA Days, tức là những ngày chuẩn bị và diễn ra trận đấu quốc tế chính thức do FIFA tổ chức.

Theo đề nghị từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), CLB Cezero Osaka đã đồng ý hỗ trợ và tạo điều kiện để Đặng Văn Lâm có thể gia nhập đội tuyển vào ngày 27.5 thay vì ngày phải đợi đến ngày FIFA Days (bắt đầu từ 31.5). Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất từ CLB Cezero Osaka, do có một thủ môn không may gặp chấn thương nên hiện tại đội bóng Nhật Bản chỉ còn 2 thủ môn cho 2 trận đấu sắp tới, trong đó gồm Đặng Văn Lâm.

Vì lý do này, CLB Cezero Osaka buộc phải giữ Đặng Văn Lâm ở lại để thi đấu cho CLB. Thêm một khó khăn phát sinh nữa, do đến ngày 1.6 mới có chuyến bay từ Osaka đi UAE, nên phải đến ngày 2.6 Đặng Văn Lâm mới có thể hội quân cùng đội tuyển Việt Nam , đồng nghĩa không thể góp mặt trong trận đấu giao hữu mang tính “tổng duyệt” với đội tuyển Jordan, diễn ra vào ngày 31.5. Đây cũng chính là lý do HLV trưởng Park Hang-seo quyết định bổ sung thủ môn Nguyễn Văn Hoàng để đảm bảo sự chủ động trong bài toán lực lượng. Với sự bổ sung này, quân số đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á là 30 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn.