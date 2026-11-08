Viêm gan C: Sau bao lâu có nguy cơ tiến triển thành ung thư gan?

Qua thời gian, tình trạng này dẫn đến xơ gan, làm tăng nguy cơ ung thư gan. Tuy nhiên, không phải ai nhiễm virus viêm gan C cũng phát triển thành ung thư, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Từ viêm gan C đến xơ gan: Nguy cơ tăng theo thời gian

Quá trình tiến triển bệnh thường kéo dài nhiều năm, thậm chí vài chục năm. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác, mức độ tổn thương gan, uống rượu bia và các bệnh lý khác. Đáng chú ý, ung thư gan thường xuất hiện ở những người đã bị xơ gan do viêm gan C mạn tính.

Tế bào gan chịu tổn thương trong thời gian dài sẽ dẫn đến xơ gan ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ước tính khoảng 5 - 25% người mắc viêm gan C mạn tính phát triển thành xơ gan trong vòng 10 - 20 năm. Đối với người đã bị xơ gan do viêm gan C, nguy cơ ung thư gan là khoảng 1 - 4% mỗi năm.

Vì sao viêm gan C có thể dẫn đến ung thư gan?

Virus viêm gan C gây viêm gan kéo dài, khiến các tế bào gan bị tổn thương liên tục. Khi cơ thể sửa chữa những tổn thương này, mô sẹo dần hình thành và tích tụ trong gan. Quá trình đó được gọi là xơ hóa gan.

Nếu tình trạng xơ hóa tiếp tục tiến triển, gan sẽ chuyển sang giai đoạn xơ gan. Lúc này, cấu trúc bình thường của gan bị biến đổi, một phần tế bào gan khỏe mạnh bị thay thế bằng mô sẹo. Hệ quả là khiến các chức năng gan bị suy giảm.

Không những vậy, tình trạng viêm và tổn thương kéo dài còn làm tăng nguy cơ xuất hiện những biến đổi bất thường trong tế bào gan. Theo thời gian, một số tế bào có thể phát triển mất kiểm soát và hình thành ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), dạng ung thư gan phổ biến nhất, bác sĩ chuyên khoa ung thư nội khoa Tanios Bekaii-Saab, trung tâm ung thư Mayo Clinic Comprehensive Cancer Center (Mỹ), cho biết.

Làm thế nào để phát hiện sớm nguy cơ ung thư gan?

Người mắc viêm gan C cần được đánh giá mức độ tổn thương gan. Việc này giúp bác sĩ xác định bệnh đang ở giai đoạn nào, từ đó có phương pháp điều trị và lịch theo dõi phù hợp.

Trước tiên, xét nghiệm máu có thể được dùng để đánh giá chức năng gan, kiểm tra tình trạng nhiễm virus và mức độ tổn thương. Xét nghiệm kháng thể kháng virus viêm gan C giúp xác định người bệnh từng tiếp xúc với virus. Siêu âm gan cũng giúp kiểm tra cấu trúc gan và phát hiện những bất thường khác.

Đối với người đã bị xơ gan, tầm soát ung thư gan định kỳ đặc biệt quan trọng. Người bị xơ gan nên siêu âm gan và thực hiện một số xét nghiệm khoảng 6 tháng/lần. Theo dõi sức khỏe định kỳ giúp phát hiện những bất thường khi khối u còn nhỏ, nhờ đó bác sĩ sẽ kịp thời can thiệp và tăng khả năng sống sót cho người bệnh, theo Medical News Today.