Viêm gan, viêm đại tràng, viêm đại tràng tăng bạch cầu ái toan… thường diễn tiến âm thầm, khiến bệnh chuyển nặng hoặc dễ tái phát. Nhờ hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán hiện đại cùng phác đồ điều trị cá thể hóa, Bệnh viện Tâm Anh phát hiện sớm và điều trị hiệu quả nhiều bệnh tiêu hóa, gan mật.

19 giờ, thứ năm ngày 6.8.2026, ThS-BS.CKII Lê Thanh Quỳnh Ngân, BS.CKI Đặng Lê Bích Ngọc, ThS-BS Võ Ngọc Diễm từ Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP.HCM tư vấn chủ đề: "Viêm gan, viêm đại tràng mạn và các xét nghiệm mới chẩn đoán bệnh lý tiêu hóa, gan, mật".

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