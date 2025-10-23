Viêm phổi biến chứng suy đa tạng, nữ du khách Úc nguy kịch

Ngay khi tiếp nhận nữ du khách người Úc, các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đánh giá tình trạng bệnh rất phức tạp. Viêm phổi diễn tiến nhanh và nặng khiến người bệnh khó thở và tụt huyết áp, tấn công đa cơ quan gây suy gan, thận... Qua trao đổi nhanh với người thân nữ du khách, các bác sĩ ghi nhận người bệnh có tiền sử hen phế quản, đái tháo đường, tăng huyết áp… Viêm phổi trên nền các bệnh mạn tính

BS.CKI. Đỗ Văn Phẩm, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc (ICU), Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long chia sẻ: "Nhiều bệnh nền chồng chéo khiến người bệnh rơi vào nguy kịch. Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong đến hơn 50%".

Các bác sĩ nhanh chóng cho người bệnh thở oxy, nhờ đó có thể đảm bảo đủ lượng oxy cho các cơ quan khi suy hô hấp. Người bệnh còn được truyền kháng sinh, dùng thuốc nâng huyết áp, kiểm soát đường huyết bằng insulin và chăm sóc hô hấp tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc (ICU). Đây là những biện pháp phản ứng nhanh chóng, phối hợp để ổn định tình trạng bệnh nhân trong tình huống y tế khẩn cấp, giúp ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng và cải thiện tiên lượng bệnh.

Bác sĩ xem chụp X-quang phổi để đánh giá tình trạng của nữ du khách Úc ẢNH: BVCC

Sau điều trị tại ICU, người bệnh thoát nguy kịch, tiếp tục điều trị tại Khoa Tổng hợp, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. ThS.BSNT. Lê Trọng Nhân, Khoa Tổng hợp, đánh giá tình trạng của người bệnh cải thiện rõ sau vài ngày. Sau đó, các bác sĩ tập trung ổn định các bệnh nền như kiểm soát chỉ số huyết áp và đường huyết về mức an toàn, cải thiện chức năng hô hấp. Sau 7 ngày, người bệnh dần hồi phục, hết sốt, thở dễ hơn, ăn uống bình thường, các chỉ số sinh hiệu ổn định, sau đó tập vật lý trị liệu để có thể sinh hoạt trở lại. Người bệnh xuất viện và tiếp tục lịch trình tại Việt Nam trước khi trở lại Australia.

"Dịch vụ của các bạn thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất an toàn khi được chăm sóc tại đây. Trang thiết bị hiện đại, phòng ốc thoải mái, các bác sĩ và điều dưỡng đều rất thân thiện, tận tình", chị S.P nói.

Nữ du khách và người thân cảm ơn ê kíp y bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã tận tình cứu chữa. ẢNH: BVCC

Bác sĩ Phẩm cho biết viêm phổi là nguyên nhân gây tử vong thường gặp ở trẻ em trên toàn thế giới và để lại nhiều gánh nặng bệnh tật ở người trưởng thành. Những người có bệnh nền như chị S.P không nên chủ quan vì hệ miễn dịch suy giảm. Nếu không điều trị và phát hiện kịp thời có thể xảy ra các biến chứng như suy hô hấp, nhiễm trùng huyết, áp xe phổi, tràn dịch màng phổi, suy tim, suy thận, cuối cùng là dẫn đến tử vong. Dấu hiệu cần đi khám bác sĩ ngay như khó thở, sốt cao, ớn lạnh, ho (có hoặc không có đờm), mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, đau đầu, đau cơ…

Ca bệnh cứu nữ du khách Úc một lần nữa khẳng định chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, chứng minh trình độ chuyên môn, khả năng điều trị cho bệnh nhân trong và ngoài nước trong thời gian ngắn. Đây là một trong những bệnh viện đa khoa hàng đầu tại khu vực Tây Nam Bộ. Đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, có thể trao đổi thành thạo ngoại ngữ với bệnh nhân ngoại quốc cùng trang thiết bị tiên tiến.

TS.BS. Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rằng với du khách quốc tế, việc gặp vấn đề sức khỏe trong lúc đi xa là điều rất khó khăn. Vì vậy, bệnh viện luôn chủ động trong tiếp cận, chẩn đoán, điều trị và hỗ trợ ngôn ngữ, giúp người bệnh cảm thấy yên tâm như đang được chăm sóc tại quê nhà".

Nhờ nhiều nỗ lực, tháng 1 đầu năm nay, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đạt vinh dự đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế của Hội đồng Tiêu chuẩn Chăm sóc sức khỏe Australia (Australian Council on Healthcare Standards International - ACHSI). Đây là chứng nhận uy tín hàng đầu thế giới về kiểm định chất lượng bệnh viện, khẳng định sự an toàn và chất lượng trong mọi quy trình khám chữa bệnh. Các tiêu chuẩn của ACHSI hiện được áp dụng tại hơn 20 quốc gia trên thế giới.