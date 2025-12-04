Viêm túi mật và đường mật cấp do sỏi: Cảnh báo nguy cơ ở người lớn tuổi

Sỏi túi mật và sỏi đường mật là bệnh lý khá phổ biến, đặc biệt ở người lớn tuổi. Phần lớn các trường hợp âm thầm diễn tiến trong nhiều năm mà không gây khó chịu, nhưng khi sỏi rơi xuống ống mật chủ và gây tắc nghẽn, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy hiểm như viêm túi mật cấp, viêm đường mật cấp hoặc viêm tụy cấp. Bệnh nhân nữ 75 tuổi nhập cấp cứu trong tình trạng sốt cao, rét run, vàng da và đau bụng vùng hạ sườn phải - những dấu hiệu điển hình của nhiễm trùng đường mật do sỏi gây tắc nghẽn. Siêu âm và MRI cho thấy ống mật chủ có viên sỏi gây giãn đường mật, tụy phù nề và túi mật viêm nặng. Đây là tình trạng có thể nhanh chóng dẫn đến nhiễm trùng lan rộng, đe dọa tính mạng nếu không can thiệp kịp thời, đặc biệt ở người cao tuổi có sức đề kháng yếu.

Ngay lập tức, ê-kíp chuyên khoa của bệnh viện đã tiến hành thủ thuật ERCP (nội soi mật tụy ngược dòng) để lấy sỏi và giải áp đường mật. ERCP là kỹ thuật nội soi can thiệp hiện đại, cho phép bác sĩ tiếp cận vị trí tắc nghẽn, lấy sỏi và làm thông dòng chảy của mật mà không cần phẫu thuật mở. Chỉ sau thủ thuật, các triệu chứng vàng da, sốt và đau bụng của bệnh nhân giảm rõ rệt. Khi nhiễm trùng được kiểm soát, bệnh nhân tiếp tục được phẫu thuật nội soi cắt túi mật nhằm loại bỏ nguồn gốc tạo sỏi, giảm nguy cơ tái phát trong tương lai. Bệnh nhân hồi phục tốt và xuất viện trong tình trạng ổn định.

Hình ảnh can thiệp nội soi mật tụy ngược dòng, can thiệp ung thư sớm đường tiêu hóa của BS BV ĐHYK Phan Châu Trinh

Ca bệnh này cho thấy viêm túi mật và đường mật cấp tính do sỏi là bệnh lý nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu người bệnh đến viện sớm. Việc trì hoãn thăm khám có thể khiến sỏi gây nhiễm trùng nặng, suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có nhiều bệnh nền. Chính vì vậy, các triệu chứng như đau bụng vùng dưới bờ sườn phải, sốt, rét run, vàng da hay buồn nôn không nên bị bỏ qua mà cần được thăm khám ngay lập tức.

Trường hợp bệnh nhân 75 tuổi cũng phản ánh năng lực phối hợp liên khoa, quy trình xử trí chuẩn hóa và sự đồng bộ trang thiết bị tại Bệnh viện Đại học Y Khoa Phan Châu Trinh. Bệnh viện đầu tư công nghệ nội soi hiện đại, đào tạo chuyên. Nhờ vậy, các kỹ thuật khó như ERCP được triển khai thường quy, đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao trên nhiều nhóm bệnh nhân, đặc biệt là người lớn tuổi.

Không chỉ tập trung vào điều trị, Bệnh viện ĐHYK Phan Châu Trinh còn chú trọng các hoạt động tư vấn sức khỏe, tầm soát sớm và siêu âm định kỳ mỗi 6 - 12 tháng cho người dân, nhất là nhóm trung niên và cao tuổi - những người có nguy cơ cao hình thành sỏi mật nhưng dễ bỏ qua các dấu hiệu sớm. Đây là chiến lược giúp cộng đồng chủ động hơn trong việc phòng ngừa các bệnh lý đường mật, tránh được biến chứng nặng và giảm gánh nặng điều trị về sau.

Quý người dân có nhu cầu thăm khám, tư vấn sức khỏe gan mật - tụy hoặc sử dụng các dịch vụ nội soi hiện đại, bao gồm ERCP, có thể liên hệ Bệnh viện Đại học Y Khoa Phan Châu Trinh để được hỗ trợ. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị tiên tiến và quy trình chăm sóc toàn diện, bệnh viện cam kết mang đến giải pháp điều trị an toàn, hiệu quả và bền vững cho sức khỏe tiêu hóa của cộng đồng.

