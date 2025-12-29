Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

Viện ABAII tăng cường đào tạo nhân sự blockchain và tài sản số

Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
29/12/2025 15:22 GMT+7

Viện ABAII đã tổ chức hơn 50 chương trình đào tạo về blockchain và tài sản số, tiếp cận hàng nghìn học viên đến từ ngân hàng, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính tại Việt Nam trong năm 2025.

Blockchain đã và đang trở thành hạ tầng chiến lược của nền kinh tế số, đặt ra yêu cầu mới về năng lực nhân sự trong nhiều lĩnh vực. Nắm bắt nhu cầu đó, Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII, đơn vị trực thuộc Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), đã triển khai hơn 50 khóa học về blockchain và tài sản số trong năm 2025, dự kiến tiếp tục mở rộng các khóa học online trong năm 2026, kỳ vọng tiếp cận hàng trăm nghìn người.

Viện ABAII tăng cường đào tạo nhân sự blockchain và tài sản số - Ảnh 1.

Viện ABAII tổ chức đào tạo cho Ngân hàng MSB ngày 17.6.2025

Khóa học được thiết kế đa dạng, không chỉ dành riêng cho cán bộ ngân hàng mà còn dành cho những cá nhân quan tâm đến lĩnh vực blockchain và tài sản số. Khóa học của Viện ABAII tập trung vào nội dung cốt lõi như nền tảng blockchain, tài sản mã hóa, thanh toán số, quản trị dữ liệu, định danh khách hàng, kiểm soát rủi ro và các vấn đề pháp lý liên quan. Từ đó, không chỉ giúp học viên hiểu rõ bản chất công nghệ mà còn trang bị khả năng đánh giá đúng rủi ro và ứng dụng blockchain trong các lĩnh vực.

"Có thể kể đến một số khóa học tiêu biểu mà Viện ABAII đã tổ chức trong năm 2025 như chương trình chuyên biệt dành cho các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), hay Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank). Những khóa học này không chỉ giúp đội ngũ ngân hàng tiếp cận công nghệ blockchain theo hướng thực tiễn mà còn gắn với bài toán thanh toán, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật. Phản hồi tích cực từ các học viên là động lực để Viện ABAII tiếp tục đi sâu, triển khai các chương trình chất lượng cao hơn nữa", ông Lê Linh Lương, Phó viện trưởng Viện ABAII cho biết.

Chia sẻ về kế hoạch năm 2026, ông Lương cho biết, bên cạnh các khóa học trực tiếp, từ tháng 1.2025, Viện ABAII sẽ triển khai thêm các chương trình đào tạo blockchain và tài sản mã hóa theo hình thức trực tuyến, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học viên tại các tỉnh, thành trên cả nước và những người không có điều kiện tham dự trực tiếp. Hướng tới mục tiêu phổ cập kiến thức blockchain và tài sản mã hóa đến hàng triệu người dân Việt Nam đến năm 2030.

