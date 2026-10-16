Viện Anh ngữ HSU: Kiến tạo sinh thái tiếng Anh và hội nhập quốc tế

Định hướng này tiếp tục được cụ thể hóa thông qua Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác (MOA) giữa Trường đại học Hoa Sen và Vietop English, đồng thời công bố triển khai chương trình iEII Global English, diễn ra ngày 16.10.2026 tại TP.HCM.

Tiếng Anh không chỉ là chuẩn đầu ra, mà còn là năng lực hội nhập

Trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục đại học, tiếng Anh ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc tiếp cận tri thức, phát triển nghề nghiệp và kết nối với môi trường làm việc đa văn hóa. Việc đào tạo tiếng Anh vì thế không chỉ dừng lại ở yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra mà còn cần tạo điều kiện để người học vận dụng ngôn ngữ một cách chủ động và hiệu quả.

Xuất phát từ định hướng này, Trường đại học Hoa Sen phát triển Viện Anh ngữ và Hội nhập Quốc tế (Institute of English and International Integration - iEII) với sứ mệnh kết nối đào tạo ngôn ngữ, thực hành, đánh giá năng lực và trải nghiệm quốc tế trong một hệ sinh thái giáo dục có tính liên kết.

Với thông điệp "English in Action – Global by Design", iEII hướng đến việc đưa tiếng Anh trở thành một phần thiết thực trong hành trình đại học, giúp sinh viên không chỉ học ngoại ngữ mà còn tự tin sử dụng tiếng Anh trong học tập, giao tiếp và môi trường nghề nghiệp.

Hệ sinh thái của Viện được phát triển trên năm lĩnh vực trọng tâm: gồm đào tạo tiếng Anh hội nhập quốc tế (EII); chương trình HSU Global Field Trips; bồi dưỡng giảng viên theo định hướng EMI/CLIL; chương trình iEII Global English; và hoạt động khảo thí quốc tế.

Các lĩnh vực này được kết nối nhằm mở rộng cơ hội học tập, phát triển năng lực ngôn ngữ, thúc đẩy giao lưu học thuật và nâng cao trải nghiệm hội nhập cho sinh viên, giảng viên cũng như cộng đồng người học.

Đại diện Trường đại học Hoa Sen và Vietop English tại sự kiện

5 năm duy trì Chứng thực chất lượng NEAS (Úc)

Một trong những nền tảng quan trọng của hoạt động đào tạo tiếng Anh tại Trường đại học Hoa Sen là việc Chương trình Anh văn Tổng quát duy trì Chứng thực chất lượng NEAS (Úc) trong 5 năm liên tiếp.

NEAS là tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục của Úc, thực hiện đánh giá các chương trình đào tạo tiếng Anh dựa trên những tiêu chí liên quan đến chương trình giảng dạy, phương pháp sư phạm, đội ngũ giảng viên, trải nghiệm người học và hoạt động cải tiến chất lượng.

Việc liên tục duy trì chứng thực này thể hiện nỗ lực của nhà trường trong công tác đảm bảo chất lượng, đổi mới phương pháp đào tạo và xây dựng môi trường học tập lấy người học làm trung tâm.

Đây cũng là cơ sở để iEII tiếp tục mở rộng hợp tác, phát triển các chương trình tiếng Anh và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo theo định hướng quốc tế.

Công bố iEII Global English - Mở rộng cơ hội học tập và hợp tác giáo dục

Ngày 16.10.2026, Viện Anh ngữ và Hội nhập Quốc tế tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường đại học Hoa Sen và Vietop English, đồng thời chính thức công bố triển khai chương trình iEII Global English.

Đại diện Trường đại học Hoa Sen và Vietop English tại Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác và công bố triển khai chương trình iEII Global English

Sự kiện đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược mở rộng mạng lưới đối tác giáo dục của iEII, hướng đến đa dạng hóa các chương trình đào tạo và bồi dưỡng tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng phong phú của sinh viên và cộng đồng.

Thông qua chương trình iEII Global English, Viện hướng đến phát triển các lộ trình học tập linh hoạt, kết hợp phương pháp giảng dạy hiện đại, ứng dụng công nghệ và tăng cường các hoạt động thực hành ngôn ngữ. Chương trình chú trọng phát triển khả năng giao tiếp, tiếng Anh học thuật và hỗ trợ người học chuẩn bị cho các kỳ thi chứng chỉ quốc tế.

Trong khuôn khổ buổi lễ, chương trình còn giới thiệu hoạt động đào tạo tiếng Anh theo định hướng chất lượng NEAS (Úc), qua đó làm rõ hơn định hướng đảm bảo chất lượng và phát triển trải nghiệm học tập của iEII.

Bên cạnh hoạt động ký kết và công bố chương trình, workshop "English in Action: Learn, Play & Use English" được tổ chức nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội tham gia các hoạt động tương tác, thực hành giao tiếp và khám phá những cách tiếp cận tiếng Anh gần gũi với đời sống.

Thông qua workshop, iEII mong muốn truyền tải thông điệp rằng việc học tiếng Anh không chỉ diễn ra trong lớp học mà còn được hình thành và phát triển qua những trải nghiệm thực tế, sự chủ động và khả năng kết nối với người khác.