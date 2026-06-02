Viện ISB hợp tác Monash với lộ trình thạc sĩ du học chuyển tiếp từ trường Go8

Phần ký kết giữa Viện ISB và Monash Business School ẢNH: VIỆN ISB

Đây là cột mốc mới trong việc mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế của Viện ISB, đồng thời đưa Monash University - thành viên nhóm 8 đại học nghiên cứu hàng đầu Australia (Go8) - tham gia hệ sinh thái đào tạo sau đại học quốc tế trong các chương trình PSO Global của.

Theo đó, hai chương trình mới được triển khai theo mô hình chuyển tiếp sau đại học. Học viên sẽ hoàn thành giai đoạn nền tảng tại Việt Nam trước khi chuyển tiếp sang Australia để hoàn tất chương trình và nhận bằng chính thức từ Monash Business School.

Lễ ký kết được thực hiện trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của đoàn đại biểu Monash University do giáo sư Carla Wilkin - Chủ tịch Hội đồng Học thuật Monash University và Phó trưởng khoa phụ trách Kiểm định và quốc tế hóa của Monash Business School - dẫn đầu.

Giáo sư Carla Wilkin (phải) - Chủ tịch Hội đồng Học thuật Monash University và Phó trưởng khoa phụ trách Kiểm định và quốc tế hóa của Monash Business School

Chương trình Master of Management tập trung phát triển năng lực quản trị và lãnh đạo dành cho đội ngũ quản lý tương lai, hướng đến khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp trong môi trường doanh nghiệp hiện đại. Chương trình cũng sẽ bao gồm nhiều nội dung liên quan đến phát triển bền vững và quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh mới.

Còn chương trình Master of Global Business được thiết kế theo hướng đa ngành, giúp người học mở rộng hiểu biết về các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội đang tác động đến hoạt động kinh doanh quốc tế và vận hành toàn cầu.

Chia sẻ tại lễ ra mắt, giáo sư Carla Wilkin cho biết Monash đánh giá cao uy tín và định hướng của Viện ISB trong phát triển giáo dục quản trị hiện đại tại Việt Nam. Quan hệ hợp tác giữa hai bên đã được thiết lập từ năm 2022 ở bậc đại học và nay được mở rộng sang bậc sau đại học thông qua hai lộ trình Master of Management và Master of Global Business.

Bà Wilkin nhận định việc triển khai các lộ trình này giúp học viên Việt Nam có cơ hội chuyển tiếp vào chương trình thạc sĩ của Monash Business School, một trường kinh doanh thuộc Monash University - xếp hạng 36 trong Bảng xếp hạng Đại học thế giới, theo QS World University Rankings năm 2026. Tại Australia, học viên Việt Nam có thể tích lũy thêm trải nghiệm văn hóa, học thuật, nghề nghiệp trong môi trường quốc tế.

Theo bà Wilkin, học viên chuyển tiếp vào Monash Business School còn có thể tiếp cận các hoạt động kết nối ngành, chương trình trải nghiệm doanh nghiệp và Monash University Global Mentoring Program. Hiện trường có mạng lưới hơn 130.000 cựu sinh viên tại 133 quốc gia, tạo thêm nền tảng để người học từ Việt Nam mở rộng mạng lưới nghề nghiệp, kết nối cố vấn, tham gia các dự án hợp tác và phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế.

PGS-TS Trần Hà Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB, cho biết hợp tác với Monash Business School đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược quốc tế hóa đào tạo sau đại học của đơn vị. Trên nền tảng quan hệ đã có giữa hai bên, cột mốc mở rộng sang hai lộ trình Master of Management và Master of Global Business giúp học viên Việt Nam có thêm lựa chọn học thuật ở bậc thạc sĩ, gắn với một đại học thuộc nhóm Go8 Australia.

PGS-TS Trần Hà Minh Quân nhận định mô hình chuyển tiếp sau đại học của PSO Global phù hợp với nhóm học viên đang đi làm, những người cần một lộ trình học tập quốc tế nhưng vẫn phải cân đối công việc, thời gian và chi phí. Với giai đoạn 1 được triển khai tại Việt Nam và giai đoạn 2 chuyển tiếp sang Monash, người học có thêm điều kiện chuẩn bị nền tảng học thuật, phương pháp học và năng lực thích nghi, đồng thời tiếp cận bằng thạc sĩ từ Monash Business School trong một lộ trình có tính liên tục.

PGS-TS Trần Hà Minh Quân (giữa), Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB ẢNH: VIỆN ISB

Chương trình PSO Global có nhiều lộ trình du học chuyển tiếp bậc thạc sĩ, hướng đến nhóm học viên muốn tiếp cận chương trình sau đại học quốc tế nhưng vẫn có giai đoạn chuẩn bị tại Việt Nam. Theo mô hình này, học viên hoàn thành phần học nền tảng tại Việt Nam trước khi chuyển tiếp sang các trường đại học đối tác ở Australia hoặc New Zealand để tiếp tục chương trình và nhận bằng thạc sĩ từ trường quốc tế.

Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình PSO Global đã mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế lên ba trường đại học gồm Monash University, Western Sydney University và University of Waikato.