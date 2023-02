Viện kiểm sát tối cao truy tố cựu Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Theo đó, Viện KSND tối cao đã truy tố Nguyễn Ngọc Hai, Lương Văn Hải (cựu Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) cùng các thuộc cấp Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh (cựu Giám đốc, Phó giám đốc Sở TN-MT); Ngô Hiếu Toàn (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính); Đặng Hoài Nhân (cựu Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Thanh Cho, Lê Nam Hưng (cựu Chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận); Phạm Duy Cường, Lê Anh Huy (cán bộ Chi cục Quản lý đất đai) và Nguyễn Thị Thu Phong về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Riêng Nguyễn Văn Phong, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh, cựu Giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cáo trạng cáo buộc bị can Nguyễn Ngọc Hai, với vai trò đứng đầu chính quyền tỉnh, biết rõ các quy định của pháp luật về căn cứ giá đất thời điểm giao đất, nhưng vẫn cố tình chỉ đạo giao 3 lô đất số 18, 19 và 20 cho Công ty Tân Việt Phát không đúng với quy định của pháp luật.

Các bị can cấp dưới thuộc Sở TN-MT, Sở Tài chính dù biết rõ các quy định về luật đất đai, nhưng vẫn tham mưu cho UBND tỉnh giao 3 lô đất cho Công ty Tân Việt Phát không đúng với các quy định của pháp luật, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Bộ Công an bắt giam cựu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai Q.H

Hành vi của các bị can trên bị cáo trạng cáo buộc vi phạm vào khoản 3, điều 108, khoản 4, điều 114 luật Đất đai 2013, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 45,3 tỉ đồng.

Riêng bị can Nguyễn Văn Phong đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ các quy định về giá đất theo luật Đất đai, vi phạm vào tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Quá trình điều tra các bị can đều thành khẩn khai báo, bản thân các bị can và gia đình đã nộp một khoản tiền để khắc phục hậu quả.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và thuộc cấp vào ngày 10.2.2022 để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Tiếp đến, ngày 12.12.2022 Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục bắt tạm giam Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong và các bị can khác để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đây là vụ án đầu tiên trong tổng số các dự án có dấu hiệu sai phạm trong việc giao đất, cho thuê đất tại Bình Thuận bị tố giác sai phạm.