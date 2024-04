Viện KSND tỉnh Bình Dương nêu lý do phục hồi điều tra vụ ông Nguyễn Hồng Khanh

Ngày 23.4, tại buổi họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương cho biết lý do phục hồi điều tra đối với vụ án ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư TX.Bến Cát "do thời hiệu tạm đình chỉ điều tra đã hết nên phải phục hồi điều tra theo quy định".

Theo đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương, tháng 5.2020, ông Nguyễn Hồng Khanh bị TAND tỉnh Dương tuyên phạt 10 năm tù; ông Nguyễn Huy Hùng (cựu Giám đốc Chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) 12 năm tù và ông Nguyễn Quang Lộc (cựu Phó phòng Chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) 11 năm tù, cùng về tội vi phạm các quy định về sử dụng quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại xã An Tây (TX.Bến Cát).

Sau khi TAND tỉnh Bình Dương tuyên án sơ thẩm, ông Nguyễn Hồng Khanh đã kháng cáo, kêu oan và TAND cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án cấp sơ thẩm để điều tra lại.

Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương thông tin tại cuộc họp ĐỖ TRƯỜNG

Vị đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương khẳng định: "Trong quá trình điều tra lại, Cơ quan CSĐT đã tạm đình chỉ điều tra vụ án để chờ kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước. Cho đến nay đã có kết quả giám định thì CQ§T phục hồi điều tra. Quá trình này đều đúng theo quy định của pháp luật".

Cũng theo đại diện Viện KSND, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước giám định nội dung về tỷ lệ thiệt hại của Nhà nước theo tỷ lệ sở hữu vốn đầu tư tại ngân hàng BIDV liên quan đến vụ án và trình tự, thủ tục xử lý tài sản đảm bảo do Chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn thực hiện.

"Quá trình phục hồi điều tra đối với vụ án liên quan ông Nguyễn Hồng Khanh, nếu hết thời hạn điều tra sẽ được gia hạn điều tra đến tháng 9.2024 theo quy định", đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương cho biết thêm.

Trước đó, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can thể hiện, ông Nguyễn Hồng Khanh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bị can và bắt tạm giam từ ngày 9.8.2018. Đến tháng 8.2020, ông Khanh được tại ngoại và đến khoảng tháng 8.2023, cơ quan điều tra cũng trả tự do cho ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc với lý do hết thời hạn tạm giam.