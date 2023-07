Viện KSND tối cao ‘bắt giò’ cấp dưới do áp dụng quy định đình chỉ sai

Viện KSND tối cao vừa có văn bản thông báo rút kinh nghiệm gửi Viện KSND tỉnh Hưng Yên về vụ án “giả mạo trong công tác” tại Trường đại học Chu Văn An. Đồng thời, yêu cầu Viện này khắc phục những vi phạm, thiếu sót trong nghiệp vụ, để tránh oan, sai.



Trụ sở Viện KSND tối cao TTXVN

Theo diễn biến vụ án, ngày 20.3.2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ban hành kết luận điều tra và quyết định đình chỉ điều tra vụ án trên với lý do hành vi vi phạm của các cá nhân Trường đại học Chu Văn An (TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) trong việc đào tạo văn bằng 2 và đào tạo liên thông chỉ cần xem xét xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp với tính chất của hành vi vi phạm, cũng như phù hợp với sự thay đổi quy định của pháp luật.

Vì vậy, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 29 bộ luật Hình sự và Điều 230 bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, theo hướng miễn trách nhiệm hình sự. Sau đó, Viện KSND tỉnh Hưng Yên ban hành công văn kết luận quyết định đình chỉ điều tra vụ án của Công an tỉnh Hưng Yên có căn cứ.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra việc đình chỉ trách nhiệm hình sự đối với vụ án “giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường đại học Chu Văn An, Viện KSND tối cao nhận thấy, Trường đại học Chu Văn An tuyển sinh đào tạo theo hình thức văn bằng 2 và đào tạo liên thông khi chưa được Bộ GD-ĐT cho phép là vi phạm quy định.

Song Viện KSND tối cao nêu hành vi vi phạm trên là vi phạm hành chính được xử lý theo Nghị định 138 năm 2013 của Chính phủ, không phải là tội phạm; vụ án này chưa khởi tố bị can; theo quy định của pháp luật, vụ án này phải đình chỉ điều tra do không có sự việc phạm tội, theo quy định khoản 1 Điều 157 bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì vậy, theo Viện KSND tối cao, việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên áp dụng điểm a khoản 1 Điều 29 bộ luật Hình sự đình chỉ điều tra miễn trách nhiệm hình sự “do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa” là chưa đảm bảo căn cứ pháp luật.

Từ đó, Viện KSND tối cao yêu cầu Viện KSND tỉnh Hưng Yên phối hợp Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thống nhất giải quyết và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.