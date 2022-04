Viện KSND TP.HCM chuyển hồ sơ qua tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện - Công ty Alibaba 'lừa đảo', 'rửa tiền'

Ngày 27.4, VKS TP.HCM cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba, trụ sở tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM) sang TAND TP.HCM để chuẩn bị xét xử.

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người liên quan trong vụ án, VKS TP.HCM đề nghị cá nhân (tổ chức) có liên quan theo dõi lịch xét xử của TAND TP.HCM; trường hợp có vướng mắc, đề nghị liên hệ tòa hình sự - TAND TP.HCM để được giải quyết.

Trước đó, tháng 3.2022, VKS TP.HCM hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can. Trong đó, bị can Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 21 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015; 2 bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giữ 49,5% cổ phần công ty) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) bị truy tố thêm tội “rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật hình sự 2015. Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng bị truy tố về tội “rửa tiền”.





Theo cáo trạng, Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

Theo đó, Nguyễn Thái Luyện và nhân viên dưới quyền chiếm đoạt hơn 2.264 tỉ đồng của 4.316 khách hàng.

Vì vậy, bị can Nguyễn Thái Luyện bị truy tố ở khoản 4, khung hình phạt từ 12 - 20 năm hoặc tù chung thân, với vai trò chủ mưu. Các tình tiết tăng nặng: phạm tội có tổ chức; phạm tội 2 lần trở lên; bị can Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) cũng bị truy tố theo khoản 4, với vai trò giúp sức tích cực cho Luyện.