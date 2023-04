Viện KSND TP.HCM kháng nghị 7/8 án treo vụ án đánh bạc hơn 2.000 tỉ

Bị cáo cầm đầu, chủ mưu điều trị tâm thần

Đối với bị can Nguyễn Văn Điền, trong quá trình điều tra bị bệnh tâm thần, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định trưng cầu giám định.

Ngày 20.12.2021 Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa (Bộ Y tế) kết luận tình trạng tâm thần đối với bị can Nguyễn Văn Điền như sau: "Tại thời điểm gây án, đương sự bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện nay, đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Do đó ngày 22.12.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra đối với bị can, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Điền với biệt danh là Điền "Khều" là tay giang hồ có số má tại Campuchia. Trước đây Điền khá thân thiết, từng làm ăn chung với Hưng "Vườn Điều", một đại ca giang hồ Đồng Nai khét tiếng.

Từ đầu năm 2020 đến thời điểm bị bắt (tháng 12.2021), tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của đường dây do Điền điều hành khoảng 2.150 tỉ đồng.