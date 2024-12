Viện KSND TP.HCM: Tội phạm ma túy thuê căn hộ, nhà nghỉ giấu ma túy

Tại kỳ họp thứ 20 (kỳ họp thường lệ cuối năm) của HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra từ ngày 9 - 11.12, Viện KSND TP.HCM báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Viện KSND TP.HCM đánh giá, các bị can trong đường dây mua bán ma túy thường giấu ma túy ở các căn hộ chung cư, nhà trọ... ẢNH: CTV

Theo Viện KSND TP.HCM, về tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn TP.HCM được đảm bảo, tội phạm có sự gia tăng về số vụ và số bị can (tăng 188 vụ, 3.944 bị can) so với cùng kỳ năm 2023 và tiếp tục diễn biến phức tạp, tạo không ít khó khăn cho các cơ quan tố tụng trong công tác phòng, chống tội phạm.

Trong đó, tội phạm về ma túy có sự gia tăng về số vụ, bị can và tập trung ở một số phương thức phạm tội như: lợi dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để thực hiện hành vi phạm tội; thuê các căn hộ chung cư, nhà nghỉ, phòng trọ làm nơi cất giấu ma túy và xách tay ma túy từ Việt Nam sang nước ngoài hoặc ngược lại qua đường hàng không.

Tội phạm về trật tự xã hội phát sinh một số vụ án có tính chất côn đồ, manh động, liều lĩnh và man rợ, gây bức xúc trong xã hội và một số tội phạm có tính tổ chức xuyên quốc gia.

Viện KSND TP.HCM cho biết, tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, sở hữu, môi trường với nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chiếm đoạt tài sản; các vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có sự gia tăng. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ tiếp tục được phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, số tiền chiếm đoạt có giá trị lớn. Cơ quan điều tra hai cấp phát hiện và khởi tố mới 9.533 vụ/13.775 bị can (tăng 188 vụ, 3.944 bị can, tăng tỷ lệ 2% về số vụ, 40,1% số bị can).

Viện KSND TP.HCM đánh giá, trong năm 2024, tình hình tội phạm, tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính trên địa bàn TP.HCM diễn biến phức tạp và có những khó khăn nhất định đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện KSND TP.HCM.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do ông 'trùm' Lâm Thành Trung (23 tuổi, ở Q.8) cầm đầu ẢNH: CTV

Trong năm 2024, Viện KSND TP.HCM đạt được những kết quả nổi bật, chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp ngày càng cao hơn. Chú trọng việc chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tăng cường kiểm sát các hoạt động tư pháp để tổng hợp vi phạm, ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả việc phát hiện các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước để ban hành nhiều kiến nghị phòng ngừa về tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của cơ quan có liên quan trên địa bàn TP.HCM.

Án tăng hằng năm, biên chế không tăng nên áp lực công việc lớn

Bên cạnh kết quả đạt được, Viện KSND TP.HCM cho rằng vẫn còn những hạn chế, vướng mắc, cụ thể theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự, nhiệm vụ của Viện kiểm sát tăng lên rất nhiều, xuyên suốt từ khi tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và trong suốt quá trình giải quyết vụ án.

Viện KSND TP.HCM nêu, số lượng các vụ án, vụ việc cũng tăng lên hằng năm, trong khi biên chế không tăng nên áp lực công việc đối với Viện kiểm sát hai cấp rất lớn. Hiện một số địa phương không có nhà tạm giữ, hoặc nhà tạm giữ đang sửa chữa, phải tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa thuộc địa bàn H.Củ Chi nên việc tham gia hỏi cung, tống đạt các văn bản tố tụng và kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, Viện kiểm sát hai cấp thành phố đã tích cực phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án có khó khăn, vướng mắc, kéo dài. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 5 vụ/43 vụ chưa giải quyết xong, trong đó 1 vụ tạm đình chỉ điều tra để chờ kết quả xác minh, giám định về thuế; 4 vụ đang giải quyết.

Nguyên nhân của hạn chế, vướng mắc, theo Viện KSND TP.HCM là do nguyên nhân khách quan là tội phạm, các tranh chấp, khiếu kiện ngày càng phức tạp, trong khi số lượng đội ngũ kiểm sát viên thiếu, dù có nguồn biên chế mới nhưng kinh nghiệm trong thao tác nghiệp vụ còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc còn chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Về nguyên nhân chủ quan là do trình độ chuyên môn của đội ngũ kiểm sát viên còn chưa đồng đều, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của một số công chức chưa thực sự cao, ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công việc ở một số khâu công tác.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025, Viện KSND TP.HCM sẽ triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của ngành, chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện KSND TP.HCM, chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM, nhiệm vụ chính trị của thành phố. Thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, đảm bảo tiến độ, chất lượng các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Thành ủy theo đõi, đôn đốc.

Trong thời gian tới, Viện KSND TP.HCM khẳng định phải đề ra các giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra thực chất, hiệu quả với phương châm "sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn". Đồng thời, xác định nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án hình sự là nhiệm vụ "đột phá".

Ngoài ra, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, đặc biệt quản lý, giải quyết đúng quy định pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh do các cơ quan Đảng, Nhà nước, của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Thành ủy, UBND, HĐND TP.HCM.