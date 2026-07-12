Viện Pasteur Sài Gòn: ‘Cửa sổ phong thủy’ và mộ cổ vô danh

Cổng sắt (cao khoảng 2 m, sơn màu xanh) vẫn giữ nguyên như ngày đầu Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Trong khuôn viên Viện Pasteur TP.HCM, mé góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Thị Sáu có ngôi mộ cổ. Mộ nằm gần một ngôi mộ khác từng được khai quật năm 2006. Mộ hướng về phía bắc, trước mộ có hai trụ đắp hình búp sen, hai bên trụ đắp nổi hình voi phục. Phía sau mộ có bình phong hậu, hai bên đắp phù điêu nổi.

Cửa vòm theo kiểu Roman, họa tiết trang trí đơn giản, bên trên vòm trang trí bằng gạch Marseille đỏ Ký họa của Duy Huỳnh

Theo báo cáo khai quật năm 2006 của PGS-TS Phạm Đức Mạnh, mộ cổ này được đoán định từ khoảng thế kỷ 18. Ngôi mộ hiện đã được quét vôi, đắp lại trụ sen, khắc lại bia mộ và được nhân viên Viện Pasteur chăm sóc thường xuyên. Đến nay vẫn chưa biết đó là mộ của ai.

Đây là Viện Pasteur đầu tiên ở Đông Dương, thành lập năm 1891 Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Năm 1891, Albert Calmette (học trò của nhà bác học phát minh vắc xin phòng bệnh dại Louis Pasteur) thành lập chi nhánh đầu tiên của Viện Pasteur Pháp tại Đông Dương: Viện Pasteur Sài Gòn. Từ năm 1991, nơi này mang tên Việt Pasteur TP.HCM.

Viện Pasteur TP.HCM nhìn từ trên cao với mái ngói và hàng cây xanh mướt giữa lòng thành phố Ký họa của Lê Duy Lực

Theo phần Khảo tả di tích của UBND TP.HCM, nhằm mở rộng quy mô, ba dãy nhà được xây dựng vào năm 1918, thiết kế hình chữ U bao quanh một sân vườn rộng lớn. Ở mặt tiền mỗi dãy nhà, tầng bán hầm có 7 cửa sổ, tầng trệt có 9 cửa sổ và tầng lầu có 11 cửa sổ. Tổng các con số này cộng lại: 7 + 9 + 11 = 27, 2 + 7 = 9. Theo phong thủy, số 9 tượng trưng cho trường tồn, may mắn.

Viện Pasteur TP.HCM nằm trong khuôn viên khoảng 2,4 ha Ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Nhìn kỹ, công trình mang dáng "Tây" nhưng biết cách "thở" theo khí hậu "Ta".

Mặt đứng là các cửa vòm theo phong cách Roman (đơn giản, thẳng thớm, ít trang trí) được nhấn bởi hàng gạch Marseille đỏ tươi phía trên. Cầu thang gỗ mang phong cách Baroque nổi bật với những đường cong uốn lượn mềm mại, tương tác với ánh sáng. Dù phỏng theo thiết kế bệnh viện Pháp đầu thế kỷ 20, nhưng công trình đã được chỉnh lại cho nóng ẩm của Sài Gòn. Cửa lá sách giúp đối lưu không khí. Tường dày giúp cách nhiệt. Mái lợp ngói vảy cá, dốc 30 - 45 độ giúp thoát nước mưa nhanh chóng.

Đặc biệt, tầng bán hầm ở đây xây bằng đá chẻ kiên cố, nửa chìm nửa nổi trên mặt đất, lấy sáng, gió nhờ những ô cửa song sắt. Chính tầng bán hầm này là nơi nghiên cứu y học dự phòng.