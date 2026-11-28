TS Lê Huỳnh Phương Thục chia sẻ tại hội nghị AnfI 2026 ẢNH: PSO

Từ ngày 3 đến 5.11.2026, Đại học Khoa học xã hội Singapore (SUSS) tổ chức hội nghị quốc tế "Andragogy for Impact 2026" (Giáo dục người trưởng thành hướng đến hiệu quả thực chất - AnfI 2026), thu hút sự tham gia của các nhà nghiên cứu, chuyên gia giáo dục và đại diện doanh nghiệp từ nhiều quốc gia.

Mang kinh nghiệm Việt Nam đến diễn đàn học thuật quốc tế

AnfI 2026 là kỳ đầu tiên trong chuỗi hội nghị quốc tế được SUSS định hướng tổ chức hai năm một lần, tập trung vào giáo dục người trưởng thành và học tập suốt đời.

Với chủ đề "Adult Learning: Reimagining, Reinventing, Transforming" (Học tập ở người trưởng thành: Tư duy lại, đổi mới cách làm và tạo ra thay đổi), hội nghị đặt ra những vấn đề đang được các cơ sở giáo dục quan tâm: Người đã đi làm cần được đào tạo như thế nào? Làm sao để chương trình học theo kịp những thay đổi của doanh nghiệp? Hiệu quả đào tạo cần được đánh giá ra sao?

Theo SUSS, hội nghị nhận được hơn 100 đề xuất báo cáo khoa học từ các tác giả thuộc những tổ chức ở 14 quốc gia và vùng lãnh thổ.

PSO thường tạo nhiều hoạt động cho người học gặp gỡ, giao lưu và học hỏi cùng các lãnh đạo trong nhiều doanh nghiệp ẢNH: PSO

Từ Việt Nam, TS Lê Huỳnh Phương Thục - Viện trưởng Viện Khoa học ứng dụng PSO - mang đến phần trình bày "An Ecosystem of Business Education" (Mô hình đào tạo kinh doanh với sự tham gia của nhiều bên).

TS Thục giới thiệu cách Viện PSO đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu những yêu cầu thực tế của doanh nghiệp để phát triển các chương trình đào tạo quản trị. Viện cũng chia sẻ kinh nghiệm kết hợp hoạt động nghiên cứu với sự tham gia của giảng viên đại học, nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia trong những lĩnh vực khác nhau.

Phần trình bày của Viện PSO tại AnfI 2026 được đánh giá đã đóng góp thêm kinh nghiệm thực tế vào những cuộc trao đổi của cộng đồng học thuật quốc tế về giáo dục người trưởng thành, mang đến những bài học mới mẻ cho giới học thuật quốc tế.

Nghiên cứu làm nền tảng phát triển đào tạo

Khách tham quan tìm hiểu phần trưng bày của PSO tại hội nghị ẢNH: PSO

Viện PSO đã trải qua nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm thiết kế chương trình với sự tham gia của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, giảng viên và chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực.

Viện cũng từng bước xây dựng đội ngũ giảng dạy có sự tham gia của các chuyên gia học thuật quốc tế như từ Đại học Western Sydney, Đại học New South Wales (Úc), Đại học Massey (New Zealand) cùng những nhà lãnh đạo đang làm việc tại doanh nghiệp.

Theo định hướng đến năm 2030, Viện PSO đặt mục tiêu phát triển thành một đơn vị đào tạo chuyên môn tại Việt Nam, tập trung vào năng lực giải quyết vấn đề và lãnh đạo. Đơn vị dự kiến tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và điều chỉnh các chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) cũng như những khóa đào tạo dành cho doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu trong thời gian tới cũng được Viện PSO định hướng mở rộng, tìm hiểu thêm nhu cầu học tập suốt đời và phát triển nghề nghiệp của những nhóm người đi làm khác nhau.

Chính vì vậy, việc tham gia AnfI 2026 là dịp để Viện PSO giới thiệu những hoạt động nghiên cứu tại Việt Nam, tiếp cận thêm kinh nghiệm từ các cơ sở giáo dục nước ngoài và tìm hiểu những vấn đề có thể cùng trao đổi chuyên môn.

Từ nền tảng nghiên cứu và đào tạo đã xây dựng, Viện PSO hướng đến mở rộng quan hệ học thuật quốc tế, trong đó có việc tìm kiếm cơ hội hợp tác với các trường đại học Singapore như SUSS và SIT, phục vụ các hoạt động nghiên cứu và phát triển chương trình đào tạo trong tương lai.