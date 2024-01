Viện Thẩm mỹ DIVA Đà Nẵng trao bí quyết trẻ hóa làn da

Do chế độ sinh hoạt, ăn uống, chăm sóc không hợp lý nên da mặt của chị Thanh Mai (Đà Nẵng) nhanh bị xuống cấp, thiếu sức sống và có dấu hiệu già nua. Vô cùng lo lắng trước tình trạng ấy, sau quá trình tìm hiểu, chị Mai lựa chọn Viện Thẩm mỹ DIVA tại địa chỉ số 222 Phan Châu Trinh, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng.

Tại đây, chị Mai được bác sĩ thăm khám, soi da, tư vấn và lên liệu trình điều trị bằng công nghệ trẻ hóa làn da đang được ứng dụng tại Viện Thẩm mỹ DIVA Đà Nẵng. Công nghệ cao tạo ra những tác động tích cực vào các vùng đã bị nhão và chảy xệ, từ đó giúp da lấy lại sự săn chắc. Chị Mai chia sẻ: "Tôi cảm thấy có sự thay đổi rõ rệt trước và sau khi sử dụng công nghệ trẻ hóa này, các cơ mặt của tôi săn chắc lại, da mịn màng và sáng hơn, nhìn cũng trẻ ra vài tuổi. Thêm nữa, tôi cũng đã có ý thức về chế độ sinh hoạt của mình để giữ gìn sức khỏe và chăm sóc da đúng cách hơn".

Chị Như Quỳnh (Đà Nẵng) gặp vấn đề về lão hóa và chảy xệ do giảm cân. Lớp da mặt ngày càng trùng hơn, khiến bản thân già hơn so với tuổi. Lựa chọn Viện Thẩm mỹ DIVA Đà Nẵng sau khi đã tìm hiểu các thông tin tại website, chị Quỳnh bước vào lộ trình điều trị da sau khi được bác sĩ tư vấn, lựa chọn phương pháp và công nghệ phù hợp với cơ địa, tình trạng hiện tại. Đến nay, làn da của chị Quỳnh đã có những thay đổi tích cực: săn chắc, sáng hơn, đẹp hơn.



Khách hàng được tư vấn chuyên sâu và đưa ra lộ trình phù hợp với từng tình trạng da

Để giải quyết vấn đề lão hóa, chùng da - chảy xệ, trước đây thường phải cần đến phẫu thuật căng da mặt. Tuy nhiên do phẫu thuật gây đau, gây sẹo, cần nghỉ dưỡng nhiều ngày, lại ẩn chứa khả năng tai biến, nên hiện tại, nhiều phái đẹp lựa chọn sử dụng công nghệ thẩm mỹ nội khoa với các thiết bị công nghệ hiện đại. Ưu điểm lớn của công nghệ này là phù hợp với mọi loại da, làm đẹp tối tân, nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian hồi phục. Các công nghệ nổi bật đang được sử dụng tại Viện Thẩm mỹ DIVA Đà Nẵng có thể kể đến: Plasma lạnh, Laser CO 2 Fractional, Ultraformer III, Velashape Med 360, Laser Iris, Laser Diode, Lipo Theramax Plus, Laser Zenpro,...



Viện Thẩm mỹ DIVA ký kết chuyển giao công nghệ làm đẹp hiện đại

Với tầm nhìn và sứ mệnh trở thành trung tâm thẩm mỹ lớn nhất khu vực miền Trung. Viện Thẩm mỹ DIVA Đà Nẵng không chỉ được đầu tư bài bản về hệ thống cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị hiện đại bậc nhất mà còn là nơi quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên viên, kỹ thuật viên giỏi, dày dặn kinh nghiệm. Viện Thẩm mỹ Đà Nẵng đang cung cấp hơn 100 dịch vụ thẩm mỹ từ cơ bản đến nâng cao như phun thêu thẩm mỹ, chăm sóc da, triệt lông, tắm trắng,... với chi phí phải chăng.

Viện Thẩm mỹ DIVA Đà Nẵng - địa chỉ làm đẹp tin cậy của phái đẹp

Mọi dịch vụ của Viện Thẩm mỹ DIVA cung cấp tới khách hàng đều được nghiên cứu chuyên sâu và đào tạo bài bản cho nhân sự thực hiện. Mục tiêu cao nhất là mang tới sự hài lòng, thoải mái cho khách hàng. Chính vì lý do đó, văn hóa "Phục vụ từ trái tim" của Viện Thẩm mỹ DIVA nói chung và Viện Thẩm mỹ DIVA Đà Nẵng nói riêng đã được hình thành và "ăn" sâu trong tâm thức của mỗi người DIVA. Từ suy nghĩ đến hành động đều hướng tới việc tạo ra những ấn tượng tốt đẹp, thiện cảm, cung cấp dịch hoàn hảo, trọn vẹn. Các nhân viên, kỹ thuật viên đến chuyên gia đều dành toàn tâm, toàn ý và trọn vẹn trái tim khi chăm sóc, phục vụ khách hàng.

Viện Thẩm mỹ DIVA thấu hiểu rằng dành trọn trái tim cho khách hàng là nền tảng căn cơ của mọi thịnh vượng và điều này sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của doanh nghiệp tới cộng đồng. Đây cũng là lý do vì sao dù tuổi đời còn trẻ nhưng Viện Thẩm mỹ DIVA đã có hơn 10 triệu lượt khách hàng lựa chọn, tin yêu và sẽ còn tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai.