*NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Sau khởi đầu có phần chệch choạc, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để ghi tên mình vào vòng bán kết giải futsal nữ Đông Nam Á 2026. Hiện tại, cục diện bảng B đang chứng kiến sự thống trị của Úc với 6 điểm tuyệt đối, trong khi thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng xếp nhì nhờ chiến thắng bản lề 2-0 trước Philippines.

Với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại tốt hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Philippines, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang nắm hoàn toàn quyền tự quyết trong tay trước khi bước vào lượt trận cuối cùng gặp Myanmar diễn ra vào lúc 13 giờ 30 chiều nay, 26.2.

Đội tuyển futsal Việt Nam (trái) sáng cửa vào bán kết giải Đông Nam Á 2026 ẢNH: VFF

Trận thắng Philippines không chỉ mang về điểm số quý giá mà còn giúp các cô gái Việt Nam giải tỏa áp lực tâm lý sau thất bại ngày ra quân trước đội bóng xứ sở chuột túi. Sự tỏa sáng của những nhân tố như Lê Thị Thanh Ngân và Biện Thị Hằng cho thấy hệ thống chiến thuật của HLV Nguyễn Đình Hoàng đã bắt đầu vận hành trơn tru và sắc bén hơn qua từng trận đấu. Với vị thế của nhà đương kim vô địch, mục tiêu của đội tuyển futsal nữ Việt Nam là một chiến thắng thuyết phục để giành vé đi tiếp vào bán kết, đồng thời tạo đà tâm lý tốt nhất.

Phía bên kia chiến tuyến, Myanmar dường như đã không còn cơ hội cạnh tranh sau hai thất bại liên tiếp và hiện đang đứng cuối bảng với 0 điểm cùng hiệu số -6. Dù bị đánh giá thấp hơn về trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm trận mạc, nhưng đội bóng này vẫn luôn tiềm ẩn sự khó chịu nhờ lối chơi quyết tâm và không ngại va chạm. Tuy nhiên, nếu tuyển Việt Nam chơi đúng sức, kiểm soát tốt thế trận và tận dụng tối đa các tình huống cố định, việc giành trọn 3 điểm là nhiệm vụ hoàn toàn nằm trong tầm tay.