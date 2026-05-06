Việt Nam - Ấn Độ phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 25 tỉ USD vào 2030

Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường

Chiều 6/5/2026, tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiến hành hội đàm. ẢNH: TTXVN

Tại hội đàm, Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh Ấn Độ luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách "Hành động hướng Đông", bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng và lợi thế to lớn để mở rộng hợp tác, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp hai bên mở rộng hiện diện tại thị trường của nhau. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên "Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường" trên tinh thần "chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất", mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương.

Để cụ thể hóa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi chân thành và thống nhất những định hướng chiến lược nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa các mặt hợp tác.

Theo đó, hai bên khẳng định tăng cường mạnh mẽ sự tin cậy chính trị trên cơ sở tương đồng về tầm nhìn, làm nền tảng cốt lõi và định hướng quan hệ song phương. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc thường xuyên; phát huy hơn nữa hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Ấn Độ.

Hai bên nhấn mạnh vai trò trụ cột quan trọng của hợp tác quốc phòng - an ninh và khẳng định mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, an ninh hàng hải, an ninh mạng, trao đổi thông tin và chống khủng bố. Phía Ấn Độ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, huấn luyện và nâng cao năng lực quốc phòng, an ninh.

Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí tạo đột phá, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau theo phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi, nhất là trong tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Hai bên phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; tháo gỡ rào cản thương mại để tạo thuận lợi cho hàng hóa của nhau vào thị trường mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng gia tăng nhập khẩu từ Ấn Độ để đa dạng hóa đầu vào cho sản xuất; đề nghị Ấn Độ xem xét từng bước gỡ bỏ các quy định liên quan đến tiêu chuẩn của Cơ quan Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) với hàng hóa Việt Nam.

Hai bên khuyến khích thúc đẩy đầu tư hai chiều theo hướng chất lượng cao; tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn lớn của nước này đầu tư vào nước kia với các dự án quy mô lớn, mang tính biểu tượng, nhất là trong các lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng tái tạo, dược phẩm, công nghệ cao...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ẢNH: TTXVN

Lấy khoa học, công nghệ làm động lực giai đoạn phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi cũng nhất trí lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ hai nước.

Hai bên nhất trí mở rộng và thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ lõi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, 6G, y tế, hợp tác khai thác, chế biến khoáng sản thiết yếu, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình; thúc đẩy hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước, hướng tới thành lập các liên doanh, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo chung.

Hai bên cũng nhất trí củng cố nền tảng xã hội của quan hệ thông qua việc tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân; phát huy các giá trị tương đồng về văn hóa, lịch sử và tôn giáo; thúc đẩy kết nối hàng không, logistics và hợp tác giữa các địa phương, trung tâm kinh tế, công nghệ của hai nước.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hiệp Quốc, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ ký kết và trao nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, khoáng sản thiết yếu, y tế, du lịch và văn hóa, tài chính, an ninh mạng, hợp tác địa phương, kiểm toán.