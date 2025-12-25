Việt Nam - Azerbaijan đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng

Tại hội đàm, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Cộng hòa Azerbaijan đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Heydar Aliyev, nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, phát triển, trở thành quan hệ Đối tác chiến lược (tháng 5.2025).

Đại tướng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Vugar Mustafayev ẢNH: BQP

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà nhân dân Cộng hòa Azerbaijan đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất, xây dựng đất nước.

Về hợp tác quốc phòng song phương, đại tướng Phan Văn Giang đánh giá thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Azerbaijan được triển khai phù hợp với chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, cũng như các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, đạt được nhiều kết quả quả tích cực.

Trong đó, hợp tác công nghiệp quốc phòng được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả tích cực, như trao đổi đoàn, tiếp xúc làm việc, ủng hộ và tham gia các triển lãm quốc phòng quốc tế do mỗi nước tổ chức.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm ẢNH: BQP

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị hai bên, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết về hợp tác công nghiệp quốc phòng, tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác vào một số nội dung chính như: thúc đẩy ký kết các văn kiện hợp tác về công nghiệp quốc phòng, tạo khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này, phù hợp với nhu cầu và khả năng của hai bên.

Cạnh đó, tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; ủng hộ và phối hợp tham gia các triển lãm, hội chợ về công nghiệp quốc phòng do mỗi bên tổ chức; đẩy mạnh hợp tác thương mại quân sự, nghiên cứu - sản xuất và chuyển giao công nghệ; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng của hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời mời đến Bộ trưởng Vugar Mustafayev, lãnh đạo Bộ Công nghiệp quốc phòng Azerbaijan cùng các doanh nghiệp quốc phòng Azerbaijan sang Việt Nam tham quan, dự và tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến tổ chức vào năm 2026.

Ông Vugar Mustafayev đánh giá cao quan hệ hợp tác lịch sử, lâu đời giữa Việt Nam và Azerbaijan trên nhiều lĩnh vực, như: kinh tế, năng lượng, thương mại, kỹ thuật... trong đó, nổi bật là hợp tác về công nghiệp quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quốc phòng Cộng hòa Azerbaijan khẳng định, trong thời gian tới, Azerbaijan sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực đã được thống nhất, đặc biệt là hợp tác về công nghiệp quốc phòng, trên cơ sở lợi ích, nhu cầu của mỗi bên.