Việt Nam - Azerbaijan phát huy tối đa nền tảng quan hệ hữu nghị

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Azerbaijan, vì lợi ích phát triển của hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúc mừng những thành tựu to lớn Azerbaijan đã đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ilkham Aliyev, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan vào tháng 5.2025 là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phát huy tối đa nền tảng quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa hai nước, tranh thủ các tiềm năng, thế mạnh bổ trợ cho nhau và các cơ hội hợp tác, thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận đã đạt được, đưa khuôn khổ Đối tác Chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Bày tỏ khâm phục tốc độ phát triển nhanh, mạnh mẽ của Việt Nam, Đặc phái viên Elchin Amirbayov khẳng định Tổng thống Azerbaijan Ilkham Aliyev cùng lãnh đạo và nhân dân Azerbaijan luôn trân trọng và mong muốn không ngừng củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Azerbaijan. Tổng thống I.Aliyev mong muốn tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên, chân thành và tin cậy với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để trao đổi các phương hướng và biện pháp không ngừng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Azerbaijan phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Đặc phái viên Elchin Amirbayov bày tỏ nhất trí với ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao nhất và các cấp, các kênh, đổi mới và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, phát huy vai trò của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trong việc cụ thể hóa các nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược, các thỏa thuận, cam kết cấp cao thành các chương trình, kế hoạch và các dự án hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như kinh tế - thương mại và đầu tư; dầu khí, năng lượng tái tạo, giao thông - vận tải, logistics, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đặc phái viên Elchin Amirbayov nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng, mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hiệp Quốc, Phong trào Không liên kết, Tổ chức phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) và các cơ chế quốc tế mà hai nước cùng tham gia, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.