Thời sự Quốc phòng

Việt Nam bàn giao hài cốt lính Mỹ mất tích trong chiến tranh

Đình Huy
Đình Huy
13/12/2025 20:03 GMT+7

Ngày 13.12, tại Hà Nội diễn ra lễ bàn giao hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam (MIA) lần thứ 171.

Theo Bộ Quốc phòng, Việt Nam đã bàn giao cho phía Mỹ một hòm đựng hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Đây là kết quả của nỗ lực tìm kiếm đơn phương mới đây của Việt Nam tại tỉnh Lào Cai.

Việt Nam bàn giao hài cốt lính Mỹ mất tích trong chiến tranh- Ảnh 1.

Nghi thức tiếp nhận hài cốt quân nhân Mỹ

ẢNH: BQP

Trước đó, ngày 5.12, mẫu hài cốt này đã được các chuyên gia pháp y của Việt Nam, Mỹ giám định và sơ bộ kết luận có thể liên quan tới quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam và sẽ được chuyển đến phòng thí nghiệm pháp y tại Hawaii để phân tích và xác định danh tính.

Tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ và nhân dân Mỹ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper cảm ơn Chính phủ Việt Nam, khẳng định đây là minh chứng cho tinh thần hợp tác chặt chẽ giữa nhân dân hai nước, đặt nền móng cho tiến trình bình thường hóa, thúc đẩy quan hệ hai nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chia sẻ Việt Nam đã hợp tác đầy đủ trong tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trên tinh thần nhân đạo.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh; đồng thời đề nghị Mỹ tăng cường nguồn lực, mở rộng triển khai các dự án hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn, nạn nhân chiến tranh, tìm kiếm, quy tập, nâng cao năng lực giám định hài cốt bộ đội Việt Nam mất tích...

Hoạt động hợp tác nhân đạo tìm kiếm và kiểm kê quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam được hai nước triển khai ngay sau khi Hiệp định Paris năm 1973, đến nay đã đạt được những kết quả tích cực, giúp Mỹ nhận dạng và trả về gia đình hài cốt khoảng 740 lính Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam.

