Việt Nam - Brazil đàm phán Hiệp định về cùng trao đổi và bảo vệ tin mật

Trong các ngày từ 25 - 27.6, tại Brasilia (Brazil) đã diễn ra vòng đàm phán Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Brazil về cùng trao đổi và bảo vệ thông tin mật.

Đại diện Chính phủ hai bên ký xác nhận dự thảo hiệp định và Biên bản ghi nhận kết quả đàm phán BTC

Thực hiện ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn đàm phán của Chính phủ Việt Nam do đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), làm trưởng đoàn, thành viên là các chuyên gia của Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp.

Đoàn đàm phán Brazil do trung tá José Carlos Comel Junior, Cục trưởng An ninh và Chứng nhận, Văn phòng An ninh thể chế phủ Tổng thống làm trưởng đoàn.

Việt Nam và Brazil chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 8.5.1989 và xác lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 5.2007.

Năm 2024, đánh dấu kỷ niệm 35 năm Việt Nam và Brazil thiết lập quan hệ ngoại giao và 17 năm quan hệ đối tác toàn diện, là bước tiến để hai nước xích lại gần nhau hơn, mở ra cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thời gian qua, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực, như: Hiệp định hợp tác giáo dục giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Brazil, Bản ghi nhớ Hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Brazil, Kế hoạch Hành động giai đoạn 2024 - 2026 triển khai Bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp giữa Bộ NN-PTNT Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi Brazil, Kế hoạch hoạt động triển khai hợp tác giai đoạn 2024 - 2025 giữa Học viện ngoại giao Việt Nam và Học viện Rio Blanco…

Trong quá trình hợp tác song phương, hai bên đã trao đổi cho nhau nhiều thông tin liên quan đến các lĩnh vực hợp tác, trong đó có các thông tin bí mật nhà nước. Tuy nhiên, việc cung cấp, chuyển giao thông tin mật chưa có cơ sở pháp lý để ràng buộc trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình quản lý, sử dụng.

Trên tinh thần hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã gặp gỡ và tiến hành đàm phán trên cơ sở bản tiếng Anh dự thảo Hiệp định do Việt Nam xây dựng. Hai bên đã đạt được sự thống nhất về tên gọi của hiệp định, cấp có thẩm quyền ký kết và các nội dung trong dự thảo hiệp định.

Kết thúc buổi đàm phán, hai bên đã ký xác nhận dự thảo hiệp định và ký Biên bản ghi nhận kết quả đàm phán, đồng thời thống nhất sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền của mỗi nước cho phép ký kết Hiệp định trong thời gian sớm nhất.